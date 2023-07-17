Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da dev kadro

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan soruları yanıtladı. Yoğun ilgiden dolayı mutluluklarını dile getiren fenomen grup, “Konserimize gelen, bizi alkışlayan, şarkılarımıza eşlik eden herkese gönülden teşekkür ederiz. Bu üçlüyü bir araya getirmek cesaret işiydi. Ama gördük ki bekleyenimiz çok fazlaymış…Grup müziği yapmak zor iştir” dedi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’u da anan üçlü, “Grup müziğinde bizim idolümüz olan MFÖ’de Özkan abiye Allah’tan rahmet diliyoruz. O bizim arkadaşımız, dostumuz, üstadımızdı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

“ÖZLEDİK SİZİ BİZ”

90'lı yıllarda Türk pop müziğine damga vuran ve albüm satışlarıyla rekor kıran efsane grup Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nden rüzgar gibi geçti. Sevenlerinin hınca hınç doldurduğu ve büyük coşkunun yaşandığı gecede İzel-Çelik-Ercan, sahne performansı ve repertuvarıyla yine müzikseverlerden tam not aldı. Hayranlarına, “Özledim” şarkısıyla “Merhaba” diyen üçlü, ilk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkardı. Dinleyicilerle bir kez daha aynı atmosferi paylaşmanın mutluluğunu yaşayan İzel-Çelik-Ercan, “90’larda yaşayan ve bu ruhu tadan herkesle şarkılar söylemek istiyoruz. Kah gülecek kah ağlayacak ve eski aşklarımızı hatırlayacağız.Şahane bir gece bizi bekliyor.” sözlerinin ardından alkış yağmuruna tutuldu. Fenomen grup, albüm şarkılarının yanı sıra kendi parçalarını da seslendirerek, misafirlerini 90'lı yıllarda yolculuğa çıkardı. Seyircilerin her şarkıda eşlik ettiği konserde, ‘İşte Yeniden’, ‘Ah Yandım’, ‘Bitmesin Bu Rüya’ parçalarıyla geçmişe selam gönderen İzel-Çelik-Ercan, ‘Ebabil’, ‘Dönmelisin’, ‘Ara Ara’ şarkılarıyla da müzikseverleri yerine oturtmadı.

KURUÇEŞME'DE DUYGUSAL KONSER!

Yaklaşık 2 ay önce annesini kaybeden İzel, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. “Yarın annem vefat edeli tam 52 gün olacak. Lütfen siz de dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bugün çok zor….” sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.