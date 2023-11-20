Para kaçırdığı iddia edilen Eylül Öztürk'ten ilk açıklama geldi!

Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ile ülkeden para kaçırdıklarına dair iddialar üzerine açıklama yaptı.

Öztürk, "Yaptığım açıklamanın hükmü olacak mı? İnanacaklar mı bana? Kimseye inanmadılar, ben ne diyeyim? Başına iddiaya göre yazıyorlar. Açıklama yapmanın karşılığı yok. İzlenmelerim arttı" dedi.

Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırmıştı.