Pantene gece serumu ile saçlarınız için güzellik uykusu

Pantene’in Hydra Glow ailesi, Haziran ayında gerçekleştirilen büyük lansman etkinliği ile tanıtılmış ve yoğun nemlendirici özelliğine sahip Pantene Kuru Saç Uçlarına Elveda Serumu basın ve influencer dünyasının sevilen isimleri tarafından büyük ilgi toplamıştı. Pantene Hydra Glow ailesi yepyeni üyesi Gece Serumu ile genişlemeye devam ediyor.

8 Saatte 7 Günlük Yıpranmayı Tersine Çevirin!

Pantene Hydra Glow ailesinin son üyesi Pantene Gece Serumu, tüm gece boyunca saçlarınıza yoğun onarım sağlayarak siz uykudayken saçlarınızı zengin formülüyle nemlendirecek. Tıpkı cilt bakım kremleri gibi uyku öncesi saçlara uygulanan Pantene Gece Serumu; gece boyu hyalüronik asit içeriği ile saçlarınızı onarıyor, nemlendiriyor ve tam 8 saatte 7 günlük yıpranmayı tersine çevirerek sabah onarılmış, nem kazanmış saçlarla uyanmanızı sağlıyor. Ayrıca ürün durulama gerektirmeyen yapısı sayesinde siz uyurken saçlarınızı onarıyor ve şekillendirme gibi işlemler sebepli yıpranmalara karşı koruma sağlıyor.

Pantene Gündüz ve Gece Serumlarıyla 24 Saatlik Bakım

Pantene Hydra Glow serisi, içerdiği Pantene Kuru Saç Uçlarına Elveda Serumu ve Pantene Gece Serumu ile tıpkı cilt bakım rutininiz gibi saçlarınızı 24 saat boyunca koruyacak ve onaracak bir bakım sağlıyor. Gündüz kullanılan Pantene Kuru Saç Uçlarına Eleda Serumu biyotin ve hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş Pro V formulü ile saçlarınızı nemlendirirken Pantene Gece Serumu gece yatmadan önce saçlarınıza uyguladığınızda hyalüronik asit içeriği ile gece boyu adeta saçlarınızın bir güzellik uykusu çekmesini sağlayarak 24 saat boyunca sürecek bir bakım sunuyor.

Güzellik Basını Pantene Gece Serumu ile Tanıştı

Pantene saç uzmanı Erhan Delen’in stüdyosunda 20 Kasım günü gerçekleşen Pantene Beauty Day’da güzellik basını mensupları Pantene Gece Serumu’nu ilk defa deneyimleme fırsatı buldu. Pantene saç uzmanı Erhan Delen, markanın büyük inovasyonu hakkında konuştu;

“Bir saç stilisti olarak söyleyebilirim ki Pantene Gece Serumu müşterilerimden en sık duyduğum şikayetlere bir çözüm olarak tasarlanmış. Aynı cilt serumlarında olduğu gibi gece saçlarınıza uygulayıp yattığınızda tüm gece saçlarınızı onarıyor ve sabah yumuşacık saçlarla uyanmanızı sağlıyor, adeta saçlarınıza bir güzellik uykusu sunuyor diyebilirim. Pantene Gece Serumu, bu sektör için gerçekten çok başarılı bir inovasyon!’