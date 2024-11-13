Ozon tedavisi nedir? Kimlere uygulanır?

Ozon tedavisi, belirli oranlarda ozon-oksijen karışımının dolaşıma veya vücut boşluklarına uygulanmasıdır. Ozon tedavisinde kullanılan tıbbi ozon, her zaman saf ozon ile saf oksijenin karışımından oluşur. Ozonun konsantrasyonu 1-100 mg/ml arasında değişebilir. Bu alanda eğitim almış hekimler tarafından hastanın durumuna ve tıbbi endikasyonuna göre doz belirlenir.

Vivien Estetik Kliniği Medikal Estetik Hekimi Uzman Doktor Nil Çetinkaya Tiryaki, vücudun direncini artıran ozon terapisi, bağışıklık sistemini uyararak hastalıkların tedavisinde kullanıldığını açıklarken sözlerine şöyle devam etti:

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

"Ozon gazının antiviral ve antibakteriyel etkisi bilinir. Yaraların temizlenmesinde, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Dolaşımı uyarıcı etkisi nedeniyle de dolaşım bozukluklarında uygulanır. Düşük dozlarda kişinin kendi direncini harekete geçirerek bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon, kronik inflamatuar süreçleri içeren diyabet, hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve otoimmün hastalıkları tedavisinde kullanılır. Ozon tedavisindeki amaç; vücudun fonksiyonlarının olması gerektiği hale getirilmesidir. Tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilir. Bu sebeple kişinin varsa mevcut hastalığı için kullandığı medikal tedavi asla bırakılmamalıdır. Mevcut medikal tedaviye yardımcı olarak ozon tedavisi düşünülebilir."

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE OZONUN ETKİSİ

Ozon gazı özellikle antiviral, antibakteriyel ve antimikotik olduğu için yani virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı çok yoğun etkili bir savaşçı olduğu için özellikle son dönemde Covid-19 hastalarında hem hastalık döneminde hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline gelmiştir.Bağışıklığı güçlendirmek, yaşlılık etkilerini geciktirmek, uykuyu düzenlemek ve cildi güzelleştirmek için de ozon gazı tedavisini tercih ederiz.Gebeliğin ilk 3 ayında tedaviyi kullanmak istemiyoruz. Bununla birlikte tiroidi fazla çalışan, hipertiroid hastalarında tedavinin kullanılmaması öneriliyor. Yine bir enzim olan glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği muhtemel kişilerde de bu tedavi kullanılamıyor. Bunun dışındaki her yaş grubunda ve birçok hastalığın tamamlayıcı tedavisi olarak güvenle kullanabileceğimiz bir yöntem."