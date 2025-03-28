Özlem ve yalnızlığın şarkısı

Alternatif pop ve indie müziğin dikkat çeken ismi Etem Bostanoğlu, duygu yüklü sözleri ve etkileyici melodisiyle dinleyicilerine sunduğu yeni şarkısı "Korkar Oldum", 28 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

 

Söz ve müziği Etem Bostanoğlu’na ait olan şarkı, kaybetme korkusu, özlem ve içsel bir hesaplaşmayı yalın ama güçlü bir şekilde anlatıyor. Burak Bedirli ve Durukan Paşaoğlu düzenlemesiyle hayat bulan "Korkar Oldum", Etem’in karakteristik müzikal dokusuyla birleşerek dinleyiciyi doğrudan şarkının duygu yoğunluğuna çekiyor.

Derin bir yalnızlık hissiyatını ve geçmişe duyulan özlemi yansıtan şarkı, Etem Bostanoğlu’nun kendine özgü vokalleriyle duygusal gücünü zirveye taşıyor.

Etem Bostanoğlu’nun iç dünyasını müziğiyle harmanladığı "Korkar Oldum", tüm dijital platformlarda yayında!

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi