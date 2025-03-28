Özlem ve yalnızlığın şarkısı

Söz ve müziği Etem Bostanoğlu’na ait olan şarkı, kaybetme korkusu, özlem ve içsel bir hesaplaşmayı yalın ama güçlü bir şekilde anlatıyor. Burak Bedirli ve Durukan Paşaoğlu düzenlemesiyle hayat bulan "Korkar Oldum", Etem’in karakteristik müzikal dokusuyla birleşerek dinleyiciyi doğrudan şarkının duygu yoğunluğuna çekiyor.

Derin bir yalnızlık hissiyatını ve geçmişe duyulan özlemi yansıtan şarkı, Etem Bostanoğlu’nun kendine özgü vokalleriyle duygusal gücünü zirveye taşıyor.

Etem Bostanoğlu’nun iç dünyasını müziğiyle harmanladığı "Korkar Oldum", tüm dijital platformlarda yayında!