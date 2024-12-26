Özgür Özgülgün dizi ve sinema sektörünün neden gerilediğini tek tek sıraladı

Özgür Özgülgün, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Uzun yıllardır Nişantaşı'nda oturduğunu söyleyen oyuncu, "Mahallemiz her geçen gün değer kazanıyor. Cumartesi ve pazar çok göç aldığı için evde oturuyoruz. Her yer kafe oldu" dedi. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Özgülgün, "Bizim zamanımızdaki gibi değil. Geçenlerde Şevket Altuğ'a, 'Uzun zamandır neden dizi ve sinema filminde yoksunuz' demişler o da, 'Benim seyircim kayboldu' cevabını vermiş. Şimdi Instagram'dan oyuncu seçiyorlar. Oyuncu geçmişi var mı diye bakmıyorlar. Diziler ve ulusal kanalların durumu ortada... Sürelerle ilgili sıkıntı var. Çok hayra alamet değil. Çok biliyor gibi davranıp, piyasayı öldürüyorlar. Yazın dizi çekilmedi. Sinema seyircisi bitti. Kötü kötü işler yaptılar. Sosyal medya ünlüsü diye oynattılar, gördüler. Tiyatro da öyle... Instagram ünlülerini de orada oynattılar. Orası ey meydanıdır. Nerede eski oyuncular, senaryolar ve yönetmenler? Bu işi yön veren insanlar bitirdi. Yetenekli arkadaşlarımız var ama hepsi değil. Dizide iki yetenekli oyuncu varsa 18'i beter. Oyunculuk ruhu olan bir şeydir. Duygusal hikayeyi karşı tarafa geçirmeniz gerekiyor. Önemli oyuncular, yapımcılar ve senaristler vardı. Şimdi bir diziyi 70 kişi yazıyor. Eskiden 3-4 kişi kafa olurdu, sağlam bir şey çıkardı" dedi.



ŞİMDİ BÜTÜN KIZLAR PENGUEN GİBİ

Eski sektörden bahseden Özgülgün, "Biz bu işin eğitimini aldık. Bizim zamanımızda köklüydü. Dizide 5-6 tane köklü isim olurdu. Şimdi herkes kendi karavanına çekiliyor. Biz aile gibiydik, 24 saatimiz beraber geçerdi. Şimdi herkes popüler, herkes de egolar fena. Keyifte almıyoruz. Abuk-subuk isimler oyunculuk taslıyor" ifadelerini kullandı.



Özgülgün, "Şimdi Instagram'dan oyuncu seçliliyor, eskiden kıstas neydi?" sorusuna, "Şimdi bütün kızlar penguen gibi, aynı. Bu iş tecrübeyle orantalı... Kendisine usta belirleyeceksiniz, o sizin için okuldur. Şimdi öyle bir şey yok. Ortak dil de yok. Uzun soluklu olunmuyor" açıklamasını yaptı.

Buket Dereoğlu'ndan Can adında oğlu bulunan oyuncu, "Üniversitede okuyor. Gündüzleri çalışıyor. Oyunculuğu seçmedi. Buket'e, 'Bak tiyatroya götürme' dedim. Kuliste büyüdü. Daha büyük işler yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı