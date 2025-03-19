Özgür Demirbaş, Yeni Hayat ile ilk projesinde parlıyor!

Ercan Saatçi’nin yapımcılığını üstlendiği BBB Production imzalı “Yeni Hayat”, genç yetenekleriyle dikkat çekiyor. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri ise ilk oyunculuk deneyimiyle adından söz ettiren Özgür Demirbaş. Karizmatik duruşu ve oyunculuk yeteneğiyle ekranın yeni jön adayları arasında gösterilen Demirbaş, şimdiden büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ayşe Berkiş’ten aldığı eğitimlerle oyunculuk yolculuğuna sağlam adımlarla başlayan Demirbaş, kariyer hedefini şu sözlerle dile getirdi: “Sektörde kalıcı olmak istiyorum. Başarı için her gün öğrenmeye devam ediyorum.”



SETTE KENDİMİ STAJYER GİBİ HİSSEDİYORUM

Belçim Bilgin, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hira Koyuncuoğlu gibi güçlü isimlerle yer alan genç oyuncu, sette usta oyuncularla çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu ekledi: “Sete ilk adım attığımda gördüğüm emek beni çok etkiledi. Bu mesleğin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anladım. Kendimi bir stajyer gibi görüyorum. Herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum.”

İlk projesinde bir askeri canlandıran Özgür Demirbaş için bu rolün ayrı bir anlamı var. Ailesinde pek çok asker bulunduğunu belirten oyuncu, “Babam da asker olmamı çok isterdi. Oyunculuğa karar verdiğimde beni vazgeçirmek için çok uğraştı. Şimdi ona ‘Bak, oyunculukta asker oldum!’ diyeceğim.” sözleriyle duygularını paylaştı.