Özgün'den itiraf: Murat Boz'u kıskandım

Pop müzik dünyasına 2005 yılında Elveda adlı şarkısıyla giriş yapan ve adından söz ettirmeyi başaran Özgün Uğurlu, sonrasında dünyaya gelen Down Sendromlu oğlu Ediz ile de her zaman gündem oldu. Yakın zamanda 'İmtiyaz' adlı şarkısıyla tekrar sevenleriyle buluşan Özgün Uğurlu, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan ile bir araya geldi, tüm samimiyetiyle özel hayatını, yaptığı işleri ve duygularını anlattı.



Yeni şarkınız İmtiyaz çıktı? Hikayesini anlatır mısınız?

'İmtiyaz' adlı yeni şarkım Grand Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Benim kendime ait bir müzik şirketim var ama Hayrettin Güneş ile tanıştıktan sonra onunla birlikte yol kat etmek istedim, güç birliği yaptık, güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.

Bizim bilmediğimiz başka uğraşılarınız var mı?

Benim çocuklar için yayın yaptığım bir YouTube kanalım var. Pandemide konserler askıya alınınca hep yapmayı istediğim projemi hayata geçirdim. Oğlum Ediz'in doğumundan sonra yani 8 yıldır biz hep çocuk şarkıları dinliyoruz. Bu tür işlerin tuttuğunu fark edip ben de çocuklara yönelik bir kanal açtım. 2021 yılında çocuk şarkıları albümü yaptım ve Ediko TV adlı kanalımı hayata geçirdim. 80 bin abonemiz var. Videolarımız 75 milyon izlenme alıyor. Animasyonlu şarkılar benim kendi şarkılarımdan çok daha fazla izleniyor dinleniyor. Önümüzdeki yıllarda oyuncaklarından, müzikaline, çizgi filmine kadar her şeyini yapmayı düşünüyoruz. Ediz'in hayat güvencesi olarak görüyorum bu projeyi. Oradaki aile tabii oğlum Ediz, eşim Nida ve benden esinlenilerek yaratıldı. Tuvalet şarkımız 15 milyon izlendi benim İstiklal adlı şarkımla hemen hemen aynı izlenme rakamlarına ulaştı.

Şarkıların tutup tutmama kriteri nedir? Şarkıların da kısmeti mi var?

Türk müzik dinleyicisinin kafasında bir kalıp var tüm şarkıcıları belli bir kalıba oturtuyor, onun dışına çıkmasını istemiyor. Sanatçıların aynı tarzda müzik kariyerini sürdürmesini istiyor, alıştığı tarzda şarkılarla kabul ediyor o kişiyi. Benim de zaman zaman farklı tarzlarda denemelerim oldu ve tutmadı. Yaptığımız işler bazen kitleye geçmiyor. Mesela geçen yıl en çok dinlenen şarkı hiç kuşkusuz 'Antidepresan' oldu, o şarkıyı ben söylesem öyle bir etki yaratmazdı, tutmazdı. Bunun bir çok nedeni var, ama bunun tanıtımla reklamla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma yaptığım her şarkıyı tutsun, patlama yaratsın hedefiyle yapmıyorum. Hoşuma giden şarkıları yapıyorum. Bunlardan sadece 8-10 tanesi Elveda ve Sadece Arkadaşız şarkılarım gibi tutsa bir şarkıcının kariyeri için çok büyük başarı oluyor.

Şarkıları kıskanır mısınız? Dinlediğinizde şu şarkıyı ben söylemeliydim dediğiniz oluyor mu?

Kenan Doğulu'nun hemen hemen bütün şarkılarını kıskanırım. Onun şarkılarını sahnemde söylemeyi çok severim, 'keşke benim olsaydı' dediğim bir sürü şarkısı var. Kenan Doğulu bu işi çok iyi biliyor ve ben onun eserlerini büyük bir keyifle okuyorum.



Bir dönem vücut çalıştınız ve baklavalarınızla fotoğraf vererek aklımıza kazındınız, duruyor mu baklavalar?

Baklavalarım şöbiyet oldu. İki sene kadar baklavalarım iyi durumdaydı, çok açtım, çok fazla üstsüz fotoğraflar çekildim ama sonrasında bıraktım. Her ayna bulduğumda, yolda yürürken falan açıyordum tişörtümü kaldırıp baklavalarımı gösteriyordum insanlara. Psikolojik bir rahatsızlık haline gelmeye başlamıştı. İşlerimin durgun olduğu bir zamanda rahat spor yapmış, vücudu şekillendirmiştim ama sonrasında yoğunlukla birlikte sporu bıraktım, baklavalara veda ettim.

Hırs yapıp vücut şekillendirmenizin nedeni ardınızdan gelen yakışıklı yeni popçuları kıskanmanız olabilir mi?

Ben Murat Boz'un gazına geldim. Bazen insanların kırılma noktaları oluyor. Murat Boz'un teknede bir fotoğrafı çok konuşulmuştu kiloları sonra o da kilo verip vücut yapmıştı. Ben de yapabilirim diye düşündüm. Benim de fazla kilolarım vardı Murat da bana motivasyon kaynağı oldu ben de yapayım dedim. Ama kafayı kırdım o dönem haftada 9-10 antrenman yapıyordum. Şimdi Eylül gibi tekrar başlayacağım spora ve size tekrar bir baklava şov yapacağım.

Magazine hiçbir zaman malzeme olmadığını anlatan Özgün, tek magazinimiz oğlum Ediz oldu. Onun Down Sendromlu oluşu dikkat çekti. Türkiye'de yüzlerce sanatçının çocuğu var ama bakarsanız içlerinde en bilineni en meşhur olanı Ediz. Bunun da nedeni Down sendromu ile dünyaya gelişi oldu. İster istemez dikkat çekti, çok fazla haber yapıldı. Biz de bu konuda insanların bilinçlenmesi için Ediz'i göz önünde tuttuk.