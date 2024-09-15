Özgü Namal'ın AVM tarzı...

Uzun yıllar ara verdiği oyunculuk mesleğine 'Kızıl Goncalar' dizisiyle geri dönen güzel oyuncu Özgü Namal, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp güzel havanın keyfini çıkarttı.

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncu, alışveriş sonrası kendisini görüntüleyen muhabirlere de gülümseyip aracını bıraktığı vale noktasından teslim alarak AVM’den ayrıldı.