Özge Ulusoy yaza hazırlanıyor

Şimdiden çok iyi sonuçlar aldığını dile getiren Ulusoy, bu uygulamaları spor ve beslenme programıyla da desteklediğini anlattı. En iyi medikal incelme yöntemleri hakkında bilgi veren Medikal Estetik Doktoru Abdurrahman Efem ise, “Barbie ölçüleri dayatması, Kardashian popoları yalnızca bir akımdır ve insanlarda bir süre sonra algı bozukluğu yaratır. Aslında vücudunuzun en iyi hali, kendi formuna en yakın halidir. Sıkı ve selülitsiz bir vücut yeterince iyi görünür. Bunu sağlamak için de elimizde çok güçlü yöntemler var. Siz sadece sağlıklı beslenmeye, hayatınıza bira da olsa egzersizi dahil etmeye odaklanın, gerisini bize bırakın” diye konuştu.

Evet, çanlar bizim için çalıyor! Fazlalıklarımızı daha fazla kazakların altına sağlayamayacağız. Şimdi yazdan önce hızlıca forma girmenin tam zamanı, ancak, sağlıklı beslenme çabanıza ve spora rağmen birkaç kilo fazlalığınızı vermekte zorlanıyor, sıkılık ve selülit sorunu yaşıyorsanız biraz desteğe ihtiyacınız var demektir. Kliniklerde, doktor kontrolünde uygulanan, FDA onaylı bölgesel incelme ve sıkılaşma yöntemleri, hızlıca vücudunuzun en iyi formuna ulaşmak için en kısa yol. anlatıyor.

Clean Girl akımıyla beraber, antiaging uygulamalarında doğallığın altın standart olması gerektiğini düşünen Dr. Efem, söz konusu vücut şekillendirme uygulamaları olduğunda da doğallıktan yana! Sıfır bedenlerin,

Vücut şekillendirme konusunda yıllar içinde, alternatif olarak birçok yöntem geliştiğini anlatan Dr. Efem, her beklentiye uygun bir çözüm olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Artık anesteziye ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, birkaç seansta; acısız, ağrısız birkaç beden incelmek, selülit görünümünden kurtulmak, kas yapmak, sıkılaşmak mümkün. Üstelik farklı amaçlara hizmet eden yöntemleri kombine şekilde kullanıp daha kısa sürede, daha etkili sonuçlar da alabilirsiniz.”

“Eğer zamanın etkilerine yenik düşmeyi değil, vücudunuzun en iyi formuna sahip olmayı seçiyorsanız bunun için sayısız seçenek sunuluyor” diyen Dr. Efem, sorunlar ve seçenekler hakkında bilgi veriyor, başlıkları şöyle sıralıyor:

1- Kalitesi Azalmış Cilt: Genellikle yüze uygulanan; hızlıca zamanın etkilerini geri alan ve cilt kalitesini artıran biyostimülan uygulamalar; yani kalsiyum hidroksiapatitler ve poli-L-laktik asitler, vücut için de son derece etkili içerikler. En kısa tanımıyla ciltte iyileşme ve gençleşme başlatan yeni nesil biyostimülanlar, cildin kendini toparlamasını istediğimiz birçok noktaya uygulanabiliyor. Cilt altındaki bağ ve yağ dokusunun tamamını uyarıp, yüzün formunu değiştirmeden dokuların hacmini belirginleştiriyor. Yağ ve bağ dokunuz güçlendikçe, zamanla volümünü kaybetmiş ve aşağı doğru sarkmaya başlamış cilt, tekrar toparlanıyor ve sıkılaşmaya başlıyor. Hem anında lifting, hem deride uzun vadeli bir yenilenme etkisi sağlanıyor ki, bu yenilenme 18-24 aya kadar sürebiliyor. Yüze uygulanan; ihtiyaca göre çeşitli vitamin ve mineraller içeren mezoterapiler de aynı şekilde vücut için de derinin kalitesini artırmak, kaybettiklerini yerine koymak amacıyla uygulanabiliyor. Daha pürüzsüz bir ten için bu uygulamalardan güzel sonuçlar alıyoruz.

2- Sarkmalar: Özellikle, hızlı kilo alıp verme ve zamanın etkileriyle ortaya çıkan sarkmalar çok can sıkıcı olabiliyor. Çoğunlukla bu sarkmaları sporla bile toparlamak çok kolay olmuyor. Bu noktada cerrahi müdahale bile düşünen çok oluyor. Sorunu bu aşamaya getirmeden çok daha basit şekilde çözebilir, vücut şekillendirme cihazlarından önemli bir destek alabilirsiniz. Hatta spor ve cihaz kombinasyonu yaparsanız sonuçlar çok daha iyi olabilir. Bu gibi sorunlarda daha çok radyo frekanslı bir cihaz ya da altın iğne yöntemlerinden birini kullanmayı tercih ediyoruz. Bu teknolojilerin çalışma prensibi, cilt altı dokuları uyararak, kolajen, elastin aktivitesini tetiklemesi böylece iyileşme sağlaması. Bu cihazları biyostimülanlarla kombine etmek de sonucu hızlandırıyor, etkiyi kuvvetlendiriyor ve uzatıyor. Radyo frekansın etsisi tek başına ortalama 6-8 ay kadar sürerken, bunu biyostimülanlarla kombine ettiğimizde etki 24 aya kadar çıkıyor.

3- Lokalize Yağlar: Love handle’lar ya da Türkçe deyimiyle simitler, neredeyse hepimizin sorunu! Bu bölgedeki yağlanma için en iyi sonuç veren yöntemlerden biri ise yağ yakıcı mezoterapiler, bir diğer adıyla iğneli lipolizler. Yöntem, kısaca yağ yakıcı ajanların cilt altına enjeksiyonla verilmesi olarak özetlenebilir. Bu uygulamada yağ hücreleri zarının geçirgenliği artırılıyor ve parçalanan yağ hücrelerinin karaciğer tarafından dışarı atılması sağlanıyor. Yöntem sayesinde, yeni yağ hücresi oluşumu da engelleniyor. Belli bölgelerdeki yağlanma ise tamamen ortadan kalkıyor. Altın iğne yöntemi, soğuk dalga terapileriler ya da ultrason sistemiyle çalışan cihazlarla da bölgesel yağları uzaklaştırabiliyoruz. Hep söylediğim gibi, uygun yöntemleri kombine etmek, etkiyi ve süreci hızlandırıyor. Bu arada bölgesel incelme için birçok yöntem önerilebilir ama önemli olan, o bölgedeki yağlanmayı azaltırken ciltte sarkma, çökme ya da dalgalanma yaratmamak. Bu nedenle kullandığınız yöntemlerin tamamının güvenli olduğundan ve mümkünse FDA onaylı olduğundan emin olmanızı tavsiye ediyoruz.

4- Selülit: Yaza girerken daha da önem kazanan selülit sorunu, temelde bir dolaşım bozukluğu. Ne yazık ki spor ve sağlıklı beslenmeyle de tam olarak istenilen sonuçlar alınamıyor. Buna karşılık kliniklerde uygulanan cihazlar ve derin doku, medikal ya da lenf drenaj masajları çok etkili bir destek oluyor. Cihaz ve masajların yaptığı şey aslında kan dolaşımını düzenlemek. Hatta sadece kan dolaşımını düzenlemekle kalmayıp parçalanan yağların lenf yoluyla atılmasını sağlamak. Bir yandan cihazlarla yağları parçalıyoruz, bir yandan masajla kan dolaşımını düzenliyor ve yağların lenf yoluyla vücuttan atılmasını sağlıyoruz, başka bir cihazla da dalgalanma görünümünü ortadan kaldırıyoruz. Kişiden kişiye elbette değişiyor ama genelde masaj ve cihaz kombinasyonlarıyla ortalama 3 seans sonunda çok anlamlı farklar görmeye başlıyoruz. Selülit görünümünde yüzde 80'e, hatta 90'a kadar düzelme olabiliyor. Kişiye göre bazen bu yöntemlere biraz yağ parçalayacak mezoterapi desteği vermek, bazen masaj sayısını ya da cihaz seanslarını artırmak gerekebiliyor.

5- Çatlaklar: Öncelikle hayal kırıklığı yaratmak istemem ama çatlak tamamıyla düzelen bir sorun değildir. Ancak çatlak görünümü maksimum düzeyde hafifletilebilir, küçültülebilir. Eğer cildiniz çatlak oluşumuna yatkınsa baştan cilt kalitesini iyi tutarsanız oluşumuna engel olma şansınız var. Çatlak sorununda en iyi sonuçları ise iğneli radyo frekans ve mezoterapi kombinasyonlarıyla alıyoruz. Çünkü iğneli radyo frekanslar ciltte kolajen salınımını tetikleyip o bölgeyi daha sıkılaştırdığı için, geniş görünen çatlaklar zamanla küçülüp ince bir çizgi haline gelebiliyor. Bir de mezoterapilerle desteklediğinizde dokuya ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri vermiş, dolayısıyla iyileşmeyi hızlandırmış oluyoruz.

6- Sıkılığını Kaybetmiş Kaslar: Vücudun formunu kaybetmesindeki en önemli faktörlerden biri de sıkılığını kaybetmiş kaslardır. Bu konuda da çok iyi çalışan cihazlar var artık. Mesela, üç farklı aplikatöre sahip olan Evolve X, bi-polar radyofrekansla cildi sıkılaştırıyor, tone aplikatörüyle yağı kasa dönüştürmek için elektriksel kas stimülasyonu kullanıyor. Transform aplikatörü ise cilt dokusunu iyileştiriyor. Yani hem bölgesel yağlardan kurtuluyorsunuz, hem cildiniz, hem kaslarınız sıkılaşıyor. Kollar, karın, iç bacak, arka bacak, dış bacak, baldırlar ve popo gibi her bölgede kullanılabiliyor. Yaz öncesi, minimal yağlanmalar, sarkmalar ve gücünü kaybetmiş kaslar için önerebileceğimiz en pratik ve etkili yöntemlerden biri diyebiliriz. Kas cihazlarını ortalama 4-6 seans uygulamanızı ve mümkünse bunu 2-3 ayda bir tekrar etmenizi öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz önlem almadığınız zaman kas kendi hacmini tekrar bırakan, hipertrofisini kaybeden bir organ. Bu yöntemi biraz spor ve sağlıklı beslenme ile de desteklediğinizde kaslarınızın sıkılığını uzun süre koruyabilirsiniz.

BİRKAÇ KÜÇÜK TAVSİYE

Zamanlama önemli: Bölgesel incelme ve sıkılaşma programına en az 2 ay önce başlamanızı tavsiye ederim. Zamanlama; uygulamaların doğru planlanması, etkilerinin ortaya çıkması ve son rötuşlara zaman kalması açısından önemli.

Ev ödevleri önemli: Biz ne yaparsak yapalım, eğer siz kendinize iyi bakmıyorsanız, vücudunuzun tedavilere vereceği cevaplar yetersiz olacaktır. Lütfen sağlıklı beslenmeye çalışın, bol bol sıvı tüketin, mümkünse haftada en az 2 ya da 3 gün spor ya da yürüyüş yapın. Bunları yaptığınızda bizim yaptığımız işlemlerden alacağınız sonuçlar gerçekten sizi şaşırtacak.

Erken önlem almak önemi: Vücudunuzdaki deformasyona ne kadar zamanında müdahale ederseniz, bölgesel şekillenme uygulamalarından çok daha kısa sürede, çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Fazla yağlanmış bir vücuda, fazla sarkmış bir deriye müdahale şansı her zaman daha azdır.

Vücudunu tanımak önemli: Şunu unutmamamız lazım, vücudumuz belirli bir armoni ve düzen içerisinde çalışan bir makine gibidir. O makinenin yağını, suyunu, miktarda verdiğinizde, ara ara bakımlarını yaptığınızda da asla size bir sorun çıkarmayacak ve mükemmel bir şekilde işleyecektir.