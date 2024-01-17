Sandık Kokusu dizisiyle izleyiciyle buluşan Özge Özpirinçci konuk olduğu ‘Sıkı Muhabbet’ programında samimi itiraflarda bulundu. Doğallığıyla dikkat çeken yetenekli oyuncu, “Çok şık, bakımlı, iki dirhem bir çekirdek görünmesi gereken bir karakteri canlandırıyorsam saçımı da boyatırım, botoks’ umu da yaptırırım, sporuma da giderim” diyor.

Sanatçının rolünün toplumu düşündürtmek ve sorgulatmak olduğunu söyleyen Özge Özpirinçci, “Ben sisteme hep meydan okuyacağım, her zaman asi olacağım. Kadınlar güçlenmeye devam ediyor, edeceğiz. Kadınlar birazcık oyunu değiştirmeye devam ettikçe bu oyun değişecek” diye açıklıyor.

Eşi hakkında da yorumda bulunan oyuncu: “Burak’ın gözünden iyilik akıyordu. Bana güven hissi verdi. Kıyamet kopsa ‘Ben bu adamın yanında iyiyim’ hissini veriyor bana.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.