Özge Özder: Bu ödülü Ahmet Minguizzi'ye adıyorum

İzleyicileri derinden etkileyen, çarpıcı konusu ve toplumsal mesajıyla fark yaratan Gidion’un Düğümü, Üstün Akmen Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.

Akran zorbalığı, şiddet ve çocuk intiharları gibi çağımızın en büyük problemlerini sahneye taşıyan oyun, güçlü anlatımıyla dikkat çekti. Ödülü, Şehir Tiyatrosu adına oyunun yönetmeni Ersin Umulu ve başrol oyuncusu Özge Özder aldı.

AKRAN ZORBALIĞINA SAHNEDEN YANIT

Oyunu Şehir Tiyatrosu’na öneren ve repertuvara girmesini sağlayan Özge Özder, ödül töreninde duygusal bir konuşma yaptı:

“Meslek hayatımın en önemli projesi. Büyük bir aşkla oynuyorum. Şubat ayında prömiyer yapan oyunumuz, ne yazık ki mart ayında sahnemizin tadilata girmesi nedeniyle çok az sahnelenebildi. Bu kısa sürede bizi koşarak izlemeye gelen Üstün Akmen jürisine çok teşekkür ederim. Bu anlamlı metinle yolculuğumuz sürerken, ülkemizde akran zorbalığının en acı örneği yaşandı ve sevgili Ahmet hayatını kaybetti.

O günden beri sahneye her çıktığımda biraz da onunla çıktım. Bu nedenle oyunumuz bir farkındalık ödülü aldıysa, ben bu ödülü sevgili Mattia Ahmet Minguizzi’ye ve onun cesur ailesine adamak istiyorum.”