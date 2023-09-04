Özge Özacar Venedik’i fethetti  

Oyuncu Özge Özacar, menejeri ile birlikte çok dünyaca ünlü, çok seçkin davetliler ile özel locada izledikleri, 1825'ten bu yana düzenlenen geleneksel Regata Storica tarihi yarışı, şehrin gondolcuları ve diğer uzman kürekçiler için yüzyıllık güç ve beceri denemesini temsil ediyor.

Yarış esnasında birçok tiyatral canlandırmaları da izleyen konuklar adeta zaman tünelinde gibiydiler. Güzel oyuncu Özge Özacar yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da bu anı ölümsüzleştirdi.

SİHAYLAR İÇİNDE PARLAYAN YILDIZ

Özacar aynı gün öğlen saatlerin de Venice lido- excelsior etkinlikte ise yine göz kamaştırdı. İtalyan basının odağı haline gelen güzel oyuncu yine zarafeti ve güzelliğe çok konuşuluyor.

İTALYAN SİNEMASINA GÖZ KIRPTI

Birbiri arkasına özel davetlere katılımı için yoğun ilgi gören oyuncu, günün sonunda başka bir davette geceyi tamamladı. Özge Özacar Hollywoodreporter gerçekleştirdiği etkinlikte İtalyan gazetecilerin sordukları soruları cevapladı ve "Burada çok değerli yapımcılar, oyuncular ile tanıştım. Sanırım önümüzdeki aylarda yeniden bir araya geleceğiz." dedi.