Özge Borak Babaannesinin Vefat Ettiğini Duyurdu

Özge Borak, bir süredir yoğun bakımda olan babaannesi Neriman Borak'ın vefat ettiğini duyurdu

Özge Borak, bir süredir yoğun bakımda olan babaannesi Neriman Borak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağolun, varolun. İstanbul dışından gelecek yakınllarımızı bekliyoruz. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz" dedi.

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Snob Magazin
Editör

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