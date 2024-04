Özdemir Asaf'ın eşsiz şiirleri yeniden hayat buluyor

Özdemir Asaf’ın şiirini Burçak Çöllü ile besteleyen Sevda Deniz Karali şarkının düzenlemesini kendisine emanet etti.

Sevda Deniz Karali bu albümde yer almasını ‘Özdemir Asaf'ın tüm şiirleri arasından parça parça birbirine düğümleyip var ettiğim bu şarkı, şiirleri arasına yalnızca benim için gizlediği bir yapbozu tamamlamak gibiydi. Bestesi bile sanki kendiliğinden geldi, gelmediği noktada da sevgili Burçak Çöllü beni tamamladı ve yine kendisinin düzenlemeleriyle bu harika, hepimizin geçtiği sokaklarda birilerinin illa ki mırıldandığı ama belki de şimdiye kadar hiç duyamadığımız o şarkıyı yarattık.’ sözleri ile dile getirdi.

Hep Olan Oldu



Şarkı söylüyormuşum sokaklarda, görmüşler

Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar

Sonrasını kendileri uydurmuşlar

Şarkı söylüyormuşum sokaklarda, görmüşler

Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar

Sonrasını kendileri uydurmuşlar



Zaman her zaman geçti

O yüzden

Adları önemli değil o yerlerin

Şimdi

Apaçık görülüyor her şey

Hep olan oldu



Önce ellerimi aradım

Bilen bilir

Bir şeyler söylerdim, ama ellerimle

Ve yalnız gözlerimle görürdüm

Yetmeyen bir şey sezerdim

Dirilir-dirilir ölürdüm

Şimdi –



Ne sordularsa söyledim

Ellerim değdi dedim

Gözlerim değdi dedim

Ne sordularsa söyledim



Zaman her zaman geçti

O yüzden

Adları önemli değil o yerlerin

Şimdi

Apaçık görülüyor her şey

Hep olan oldu



Önce ellerimi aradım

Bilen bilir

Bir şeyler söylerdim, ama ellerimle

Ve yalnız gözlerimle görürdüm

Yetmeyen bir şey sezerdim

Dirilir-dirilir ölürdüm

Şimdi –



Ne sordularsa söyledim

Ellerim değdi dedim

Gözlerim değdi dedim

Ne sordularsa söyledim



Ama ben en çok şeyi

En kısa zamanda sana söyledim

Yalnız sana