Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den şok açıklamalar! Gelini Samar Dadgar'ı dövdü mü, Kadriye Deniz ilk kez konuştu!

Özcan Deniz ile ailesi arasında sular durulmuyor. Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamıştı. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın şarkıcın annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuştu.



Kadriye Deniz, "Asla, elim değmedi dokunmadım. Asla öyle bir şey yoktur. 3 yıldır Samar'la görüşmedim. Evinin yolunu bilmiyorum. Görmedim, görüşmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aramışım ne de o beni aramadı. Ben hatta hediyesini de taktım kabul ettim. Tamam yavrum dedim. Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum. 40 yıl ayrılmadılar da. 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. ki kazancı kattılar doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum böyle aslanları dünyaya getirmişim, böyle aslanların annesiyim. 6 çocuğum var, 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum, ana oldum. Ercan evin demirbaşı oldu. Kol kola verdik, evlendirdik çocuklarımı. Ev bark sahibi oldular. Ben buradan Özcan'a sesleniyorum. Özcan, 20 yıl oldu, hep sana gelip yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi, sormadım, kimdir, nereden getirdin. Sevindim aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı beni doğumuna beni istememişler. Valla saygısızlık yapmadım, gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim, telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan dedim bebeğin bana videosunu at. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum, ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum, ben çocuğumu dövmedim.



Samar Dadgar'ın ailesi oğlumu benden, bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil. Diyorlar ki Özcan parayı getirdi Ercan da parayı çalıştırdı. O kadar da Ercan koydu üzerine. Ben 4 sene Feyza'nın dizinden kalkmadım. Yavrum ne olur değişir, annem yapma, yavrum yapma dedim. Yapamadılar, ayrıldılar. Özcan için uzaklaştırma kararı aldım. Bizim konumuz ağabey ile anlaşın malları ayırın. Aranız açılmadan, birbirinizi kırmadan anlaşın. Benim kızımın güzellik salonu vardı Kuşadası'nda. Güzel çalışıyordu, ekmek getiriyordu, çocuğunu okutuyordu. O videodan sonra kızıma bir müşteri gitmedi. Biz o videonun açıklamasını istiyoruz. O video yoktur, uyduruktur. Özcan'a sesleniyorum, yayınlayacağım dediği videoyu yayınlasın. Gelini döven görümce diye haberler çıkıyor. Dövmedik, elimiz değmesin. Özcan bana torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor. Özcan Deniz kardeşi Yurda'yı dövdü. Fena vurdu. Baş parmakları morardı. Hizmetçi kadın yetişti" dedi.