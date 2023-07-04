Özcan Deniz baba mı oluyor? Kafa karıştıran paylaşım! 04.07.2023 22:41 Samar Dadgar ve eşi Özcan Deniz hakkında flaş gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... Samar Dadgar ve eşi Özcan Deniz hakkında flaş gelişme yaşandı. İranlı, modacı şarkıcı eşiyle fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Çeşme'de tatilde olan Dadgar'ın paylaşımları ise dikkat çekti. İranlı modacı, aile ve oyuncak emojileri koyması, akıllara "Çocuk mu geliyor?" sorusunu getirdi. İkilinin ilk evlendikleri dönem çocukları olacağı iddia edilmiş, Deniz ve Dadgar yalanlamıştı. Dadgar'ın çizgi filmi de yayınlaması iyice kafaları karıştırdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Samar DadgarÖzcan Deniz