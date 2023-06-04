Ozan Orhon'dan şaşırtan Tarkan itirafı

Ozan Orhon, Akşam'dan Yasemin İlan'a röportaj verdi. İşte o röportaj...

Pop müzikte 90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, 1992 yılında ilk albümü ‘Oldu Mu Şimdi’ ile iyi bir çıkış yakalamış, bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep şarkılarıyla gönülleri fethetmişti. Sonrasında özel hayatında yaşadığı sorunlar ile gündeme gelmiş, mide kelepçesi taktırıp ölümün eşiğinden döndükten sonra da uzun bir sessizliğe gömülmüştü. Geçen sene 4. Evliliğini yapan ve müzik sektörüne tekrar dönen Ozan Orhon ‘Hava Buz Gibi’ parçasıyla şimdilerde tekrar gündeme geldi. İstanbul gece hayatında sahnelerde yoğun ilgi gören yakın zamanda da özel bir albüm hazırlamayı düşünen Ozan Orhon ile biraraya geldik. Akşam Gazetesi’ne özel açıklamalar yapan ünlü şarkıcı ‘Bana sevenlerim efsane lakabını uygun gördü. Efsaneler ölmez, ben buradayım, her zamankinden daha güçlü geliyorum’ dedi.

ALEYNA TİLKİ’YE AKIL VERMEK İSTİYORUM

İlk albümünü yaptığında Tarkan ve Tayfun ile birlikte aynı zamanlarda çıkış yakaladıklarını hatırlatan Ozan Orhon “Türk müzik dünyasını popla tanıştırdık, şöhretin starlığın en alasını yaşadık. O günlerde eminim usta sanatçılarımız Ajda Pekkan, Kayahan, Sezen Aksu gibi isimler bize bakıp ‘bunlar ne yapıyor veletlere bak’ diyor bizi uzaylı gibi görüyorlardı. Şimdi biz de Sefolar, Aleyna Tilkiler için aynısını düşünüyoruz. Ama hepsini takdir ediyorum, çok başarılılar. Aleyna Tilki ile biraraya gelip ona akıl vermek isterim. Çünkü aynı yollardan ben de geçtim ve starlık dediğin şey bir anda bitebiliyor. Ona bir abi olarak öğüt vermek isterim” dedi. Mustafa Ceceli ile yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu söyleyen Ozan Orhon ‘Yeni nesili de yakalamak istiyorum bence şarkımı dinlediklerinde ‘Vay Ozan abiye bak sadece ‘Ortada kuyu var yandan geç’ demiyormuş’ diyecekler” dedi.

‘BİR GECEDE ŞÖHRET OLANLAR ŞİMDİ YOK’

Şöhret ile starlık kavramının birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Ozan Orhon, ‘2000’li yıllarda Türkiye’de Biri bizi gözetliyor evleri sayesinde bir gecede şöhret olanları gördük, o şöhretti starlık bambaşka bir durum. 90’lı yıllarda starlığı Türkiye’de gerçek anlamda yaşayan üç kişi var: Tarkan, Tayfun ve ben! Ben konser alanına girdiğim zaman hayranlarım sevgi selinden arabamı ters çeviriyorlardı. Ambulansla beni alandan kaçırıyorlardı, 55 bin kişiye konser verdim sponsorlu falan değil gerçekten bilet alıp gelen sevenlerimdi. İzmir Konak meydanında 70 bin kişiye konser verdim, işte bunlar gerçekten starlık. Biz gerçek starlığı yaşadık” dedi.

TARKAN’LA BENİ UZAYLI SANIYORLARDI

“Sizden sonra star çıkmadı mı?” şeklindeki soruya karşılık Ozan Orhon ‘Şu an zaten sektörde star yok, kim var sizce’ dedi. ‘Tarkan var’ cevabına karşılık Orhon, ‘Hala aynı Tarkan değil, star olduğu zamanki Tarkan değil. Bizler zaten herkesin evladı olarak evlere kabul edildik sevildik. Starlık o zamanlar bambaşkaydı şimdi star yok. Tarkan artık elini eteğini çekti müzikten, o gelir Harbiye’de dört konser verir inzivaya çekilir, o da artık üretmiyor ki. Tarkan yaptı yapacağını zaten daha ne yapsın çocuk. Megastar oldu, istese kimseye bırakmaz burada piyasayı ama kuşaklar değişti. Biz çıktığımızda bize “uzaylılar geldi” diye bakıyorlardı bizler de artık yavaş yavaş yeni gelenlere öyle bakıyoruz. Şimdi star dersen Aleyna Tilki ve Ediz var. Biz şimdi kalkıp da Sefo gibi bir şarkı yapamayız, Kayahan abi yaşasaydı bu yeni nesilin tarzında şarkıları yapar mıydı, yapamazdı” dedi.

ELVİS SENDROMU YAŞADIM

‘Starlığın ardından sektörde düşüşe geçtiğinizi fark etmek sizi nasıl bir psikolojiye sürükledi?’ sorusuna karşılık Ozan Orhon “Bundan 14-15 yıl öncesine kadar üzüldüğüm, ağladığım zamanlar çok oldu. O kiloları almamın nedeni bu üzüntümdü. Yaşadığım durumu ‘Elvis Sendromu’ olarak adlandırıyorum tıpkı Elvis Presley’in son zamanlarında yaptığı gibi o aşırı kiloları aldığı zamanda olduğu gibi kendimi yemeğe verdim. Bana hep ‘Senin gibi erkek sesi Türkiye’de yok. Bir Tanju Okan vardı bir de sen varsın. Neden bir şey yapmıyorsun’ diye soruyorlar. Bu sözler beni çok incitiyor. Ben bir şeyler yapmak istiyorum da olmuyor işte” dedi.

Instagram’da tanışıp evlendiler

Selcan Orhon ile 4. Evliliğini gerçekleştiren Ozan Orhon eşi ile tanışma hikayesini şu şekilde anlattı: “10 yıl önce bir uçuş sırasında kabin amiri olan Selcan ile tanıştık, sohbet ettik. Bir daha iletişimimiz olmadı. Pandemi döneminde bir fotoğrafıma beğeni geldi, profili incelediğimde Selcan’ı hatırladım takip isteği yolladım. DM’den konuştuk ertesi gün görüntülü aradım onu. O dönem Kıbrıs’ta yaşıyordum, aylarca telefonla hep iletişimde kaldık. Kıbrıs’a tatile geldi, üç ayın sonunda evlendik. Oradaki yaşantımı geride bırakıp İstanbul’a geri döndüm, çünkü eşim halen bir havayolu firmasında çalışıyor. 4 ay önce de kızımız Deniz dünyaya geldi. Şu an eşimin bir sağlık sorunu var onun tedavisiyle ilgileniyorum en kısa zamanda sağlığına kavuşması için elimden geleni yapıyorum.”

‘Eşime single yapacağım’

Eşinin sağlık sorununu atlatınca eşine single yapacağını söyleyen Ozan Orhon eşi Selcan Orhon’un ‘Bende ses yok’ demesi üzerine ‘Olsun önemli değil sesle oynarız, ben arkadan vokal yaparım. Zaten piyasada albüm yapanların hangisinin sesi güzel ki’ diyerek müzik sektöründeki isimlere de gönderme yaptı.

GECEDE BİR MİLYON KAZANAN ŞARKICI YOK

Sahne fiyatlarının ‘Konser başına bir hatta 2 milyon liraları bulduğunu hatırlattığımız Ozan Orhon ‘Yok öyle bir rakam, ben Kıbrıs’ta otel müdürlüğü yaptım, kimseye o fiyatlar verilmiyor. En iyi isimler bayram gibi özel dönemlerde 200 bin liradan fazla alamaz. Tabi alan bir iki kişi vardır onlar da; Ajda Pekkan ve Tarkan. Onun haricinde menajerler basına karşı rakamları yüksek tutuyor. Millet Kıbrıs’ta sahneye çıkabilmek için kapıda yatıyor, bu işin gerçek yüzü farklı’ dedi.

‘BAŞIMI DUVARLARA VURUYORUM AMA ÇARESİ YOK’

Hayatının en büyük pişmanlığını sorduğumuz Ozan Orhon gelen bir film teklifini kabul etmeyişi olduğunu söyledi. Orhon pişmanlığını şu sözlerle anlattı: “1994 yılında benim en zirve zamanım ben Michael Jackson havalarındayım. Atıf Yılmaz anneannemin çok eski arkadaşıdır. Bir gün Atıf Amca beni çağırdı, Beyoğlu’nda buluştuk. ‘Oğlum sana ‘Yıldıza Ulaşmak’ adında bir film yapacağım. Filmde sen kendi hayatını oynayacaksın, sponsor da hazır’ dedi. Ben şarkıcıyım yapamam, haftada üç gün konserim var yoğunum’ dedim. Düşünmemi istedi, inanır mısınız o zamanki salak kafamla ona geri dönüş bile yapmadım. O film projesi çöp oldu, hayatımın en büyük pişmanlığıdır, çok büyük bir firma da ana sponsordu, hayatımın akışını değiştirebilirdim. Şimdi kafayı duvarlara vurduğum en büyük pişmanlığımdır. Keşke şimdi Atıf Amca yaşasa da ayaklarına kapansam ‘bana bu filmi yap’ diye yalvarsam, cahillik işte kendimi Michael Jackson sanıyordum. Allah sana bir şans veriyor onu değerlendiremezsen elinden kayıp gidiyor, şımarıklık yaptım 20 yaşındaydım çok cahildim. Şimdi 51 yaşındayım bugün olsa kapısında yatardım o filmi yapabilmek için.”

‘Şimdiden sonra hayatınız film olsun ister misiniz’ şeklindeki soruya karşılık Ozan Orhon ‘Valla benim hayatım film olursa hanım beni boşar’ şeklinde esprili bir cevap verdi. O film çekilir ama ben gitmem, yani eşimle biz gitmeyiz’ dedi. Eşi Selcan Hanım da ‘gerek yok’ dedi. Orhon ‘Utanılacak bir hayat yaşamadım’ diye de ekledi.

HİÇBİR SANATÇI VEFALI DEĞİLDİR ÇÜNKÜ!

‘Döneminizin sanatçıları vefalı mı?’ şeklindeki soru üzerine Ozan Orhon, “Biraz ağır olacak ama hiçbir sanatçı vefalı değildir çünkü her birinde çok fazla efo vardır. Ben de dahil herkes çok egolu, dostluklarına ne kadar güvenilir bilemiyorum. Sanatçı olmadan önce dostluğun varsa ayrı, ben Tayfun’la 33 yıldır dostum onu ayrı tutarım, fakat sektöre girdikten sonra tanıştıklarınla olmuyor. Seni görünce yüzüne gülenler arkanı döndüğün an ‘Boş ver ya bitik’ diye söyleniyor. Karşılaşınca herkes biribirine sarılıp bir daha arayıp sormuyor. Egosu olmasa zaten sanatçı olamazlar herkes dünyayı ben yarattım havalarında” dedi.

KIZIMA REKLAM TEKLİFİ BEKLİYORUM

‘4 aylık kızınız Deniz için reklam teklifleri gelmeye başladı mı?’ şeklindeki soru üzeri Ozan Orhon ‘Valla tekliflere açığım bekliyorum bez, mama, krem, süt reklamı olur, çok da sevinirim, isterim kızımın reklamda oynamasını, tekliflere açığım’ dedi.

TURİZME DEVAM ETSEM PARAYI BULURDUM

‘Keşke şarkıcı değil de şu mesleği yapsaydım’ dediğiniz oldu mu sorusu üzerine ‘Ben esasında turizmciyim, turizm sektöründe çalışmayı sürdürmek isterdim. Yıllarca önemli pozisyonlarda çalıştım, bırakmasaydım benim için daha iyi olurdu. Bin pişmanım ama o iş devam etse eşim Selcan’ı bulmazdım, ama parayı bulurdum’ dedi.

EŞİ MOTOSİKLETE BİNMESİNİ YASAKLADI

Geçen yıl bir klip çekiminde motosiklet kazası yaşadığını ve omzunun çıktığını anlatan Ozan Orhon ‘Eşim Selcan o kazada çok korktu artık motosiklete binmemi yasakladı. Scooter için bile onu ikna edemiyorum. Artık motosiklet hayatım bitti’ dedi.