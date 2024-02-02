Ozan Orhon’dan çok konuşulacak şarkı  

90’lardan bu yana Türk pop müziğine damgasını vuran başarılı sanatçı Ozan Orhon’dan adeta “Depresyon” dan çıkaracak yeni bir şarkı!

 

Orhon, tarzının dışında ters köşe teklisiyle Z kuşağını, genç ve genç kalanları yakalamayı hedefliyor. Başarılı sanatçı, 90’ların naif havasıyla günümüz enerjik soundlarını harmanladığı “Depresyon” şarkısıyla, yeni arayış ve soundlarla beraber müzik yolculuğunun devam edeceğini müjdeliyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunmakta. Sözü ve müziği Mustafa Arapoğlu’na ait olan şarkının iddialı düzenlemesini, Mili B ve Mustafa Arapoğlu üstlendi.

 

Klibin yönetmen koltuğunda Erkan Nas otururken, senaryoda Özlem Bölükbaşı bulunuyor. Tonmaister, mix ve mastering ise Engin Ersoy imzası taşıyor. Sanatçıya gitarda Soyhan Şenyaylar, neyde Eyüp Hamiş, piyanoda Mili B, perküsyonda Şener Yolal eşlik ediyor. 

Klip 2 Şubat Cuma 17:00  yayında.

 

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