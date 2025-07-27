Ozan Doğulu'dan konuşulacak sözler! "Bu senenin şarkısı hangisi?" sorusuna bakın ne dedi?

Ozan Doğulu, yüzen disko olarak bilinen Bodrum Club Catamaran'da setin başına geçti.

Mekanın kalabalık olmasına DJ, "Konserler güzel gidiyor. Çok eski tatlarımız ne yazık ki yok ama biz yine de iyiyiz. Herkeste bir huzursuzluk var, bir tam eğlenecekler, eğlelemiyorlar, açacağız hepsini çözeceğiz" dedi.



Tatil için Doğulu, "İşle tatil hep karışık. Bodrum'dayım deyince, 'İyi tatiller' diyorlar. Tatile gelmedik halbuki... İşimizi seviyoruz, hem dinleniyoruz hem çalışıyoruz" diye konuştu. 12 milyon TL dolandırıldığı haberlerine DJ, "Duyamıyorum. Yok öyle şey. Gereksiz konulara girmeyelim" şeklinde konuştu.



DJ, "Bu yazın en iyi şarkısı hangisi?" sorusuna, "Bence daha güzel şarkı çıkmadı. Ne ben yaptım ne de başkası yaptı" yanıtını verdi. Demet Akalın ile Sefo'nun 'Yerinde Dur' düeti için müzisyen, "Güzel düet yapmışlar. Tebrik ederim. İyi gidiyorlar" dedi. Sevgilisi Hera Aslan'ın hastalığı için Doğulu, "Halen rahatsızlığı var ama Daha iyi... Bulunamıyordu hastalığı bulundu şimdi rahatladık biraz" ifadelerini kullandı.