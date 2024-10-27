Oyuncu Yeşim Dalgıçer ile iş insanı Hakkı Ağaoğlu evlendi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Enerji Grubu Başkanı ve İş insanı Hakkı Ağaoğlu ile oyuncu Yeşim Dalgıçer İstanbul Peninsula Hotel’de gerçekleşen düğün töreni ile evlendi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun yeğeni ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ağaoğlu’nun oğlu Hakkı Ağaoğlu ve oyuncu Yeşim Dalgıçer 26 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Peninsula Hotel’de gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin yanı sıra 500’den fazla davetli katıldı.

Davetliler arasında İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziya Yılmaz, Açelya Topaloğlu, Ali Gürsoy, Gonca Ünsal, Burcu Binici, Cavit Çağlar, Ceyda Aşık, Taner Rumeli, Ayşe Ferda Eryılmaz gibi isimler yer aldı.

Hakkı Ağaoğlu’nun nikah şahitliklerini, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süheyl Polatoğlu yaparken, Yeşim Dalgıçer’in şahitleri ise oyuncu Açelya Topaloğlu, yazar Aşkım Kapışmak ve senarist Ayşe Ferda Eryılmaz oldu. Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kıydı.

Çiftin yakın arkadaşları Cem Belevi düğünde sürpriz yaparak sahneye çıktı ve dans şarkısını seslendirdi. Abay ve Orka Orkestrası da geceye şarkıları ile renk kattılar.