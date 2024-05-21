Oyuncu Gözde Kansu şarkıcı Sıla itirafıyla şaşırttı!

NTV Bambaşka Sohbetler'de, Ceyda Düvenci'nin haftanın ilk gününde konuğu Yalı Çapkını dizisindeki Gülgün Korhan rolüyle dikkat çeken Gözde Kansu oldu. Gözde Kansu, Bambaşka Sohbetler'de Sıla Gençoğlu ile olan dostluğunu anlattı. Meğer Sıla ve Gözde Kansu, birlikte 3 şarkıya imza atmışlar.

Gözde Kansu, Bambaşka Sohbetler'de Sıla Gençoğlu'nun okul arkadaşı olduğunu da söyledi ve okul yıllarını şöyle anlattı: "Sıla okul arkadaşım. Lise hayatımda insanlar ders dinlerken ben Sıla'dan yeni yaptığı şarkısını dinliyordum. Aynı zamanda sıra arkadaşım. Sonra birlikte İstanbul'a geldik. İstanbul'da 4 ev değiştirdik birlikte."

BİRLİKTE ŞARKILAR YAPTILAR

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, Sıla'yla birlikte şarkılar yaptıklarını da Ceyda Düvenci'ye şu cümlelerle anlattı: "Konuşmadığımız Şeyler Var albümünün son şarkısı Zamanında, Dedem vefat ettiği zaman bir şeyler karalamıştım; telefonda konuşurken okuyunca onu, beraber karaladık; o albümüne girdi.

Son albümünde Abbas var, onu da Bodrum'da beraberce oturduğu pandemide bir akşamda birlikte karaladık, müziği açtı, üzerine okudu şarkıyı, hatta telefonumla kaydettim. İlk albümünde Özledim Onu şarkısı da Sıla ile bana ait" dedi.