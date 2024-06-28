Öykü Gürman ve Burak King’den ortak proje

Müzisyen kimliğinin yanında başarılı oyunculuğuyla da göz kamaştıran Öykü Gürman, yoğun konser temposuna rağmen sevenlerine de şarkı konusunda sürpriz yaparak, Burak King ile düet yaptığı ‘Bi Sana’ teklisini yayımladı.

Sesinin değdiği her şarkıyı büyüten Öykü Gürman, güçlü vokalini destekleyen, sade elektronik altyapının üzerine flamenco ve biraz arabesk renklerle bezeli Bi Sana’da marifetlerini gözler önüne seriyor. 

Sözü müziği Burak Kİng’e düzenlemesi, mix ve mastering’i Özkan Meydan, Alican Özbuğutu’ya ait Bi Sana’nın video klip yönetmenliğini Yusuf Can Güneş yaptı. 

Sen olmasan canım, bende bu yürek olmasa..

Dayan güzelim dayan, dayan kendi yolunda..

Ne çareler çaresiz kaldı

Ne hayatlar zorunda..

 

Olmasa ayrılık ölüm gibi koynumda

Bi sana bi sana x2

 

Bi sana yandım inandım yalandanda olsa, olsa!!

Ahh şu hayallerim… bi katilini bi katilini bulsa

 

Denemediğim dene denemediğim

Ne yollar açtım geri dönemediğim

Yaşamadım hayat sana köle gibiyim

Deli değilde sanki ölü gibiyim

 

Bi nefes bi hayat

Bi rapim var sana bir de nakarat

Bilmem neresine yandım ne güzel ne hamarat

Bende çakıları biledim, bu nası seranat

 

Bu nası çile bu ne baht

Bana gel kaşlarını çatma

Yanımda güzel kafa rahat

Beni sakın yabana atma

 

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