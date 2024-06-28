Öykü Gürman ve Burak King’den ortak proje

Sesinin değdiği her şarkıyı büyüten Öykü Gürman, güçlü vokalini destekleyen, sade elektronik altyapının üzerine flamenco ve biraz arabesk renklerle bezeli Bi Sana’da marifetlerini gözler önüne seriyor.
Sözü müziği Burak Kİng’e düzenlemesi, mix ve mastering’i Özkan Meydan, Alican Özbuğutu’ya ait Bi Sana’nın video klip yönetmenliğini Yusuf Can Güneş yaptı.
Sen olmasan canım, bende bu yürek olmasa..
Dayan güzelim dayan, dayan kendi yolunda..
Ne çareler çaresiz kaldı
Ne hayatlar zorunda..
Olmasa ayrılık ölüm gibi koynumda
Bi sana bi sana x2
Bi sana yandım inandım yalandanda olsa, olsa!!
Ahh şu hayallerim… bi katilini bi katilini bulsa
Denemediğim dene denemediğim
Ne yollar açtım geri dönemediğim
Yaşamadım hayat sana köle gibiyim
Deli değilde sanki ölü gibiyim
Bi nefes bi hayat
Bi rapim var sana bir de nakarat
Bilmem neresine yandım ne güzel ne hamarat
Bende çakıları biledim, bu nası seranat
Bu nası çile bu ne baht
Bana gel kaşlarını çatma
Yanımda güzel kafa rahat
Beni sakın yabana atma