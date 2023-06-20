Öykü Gürman nişanlısı Fatih İçmeli ile evlilik tarihi açıkladı

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile evlilik tarihi açıkladı. İşte haberin detayları...

NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu Öykü Gürman oldu.

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda Öykü Gürman, yıllar sonra ilk kez ikiz kardeşi Berk için konuştu ve "Berk'le yeniden müzik yapmayı istiyorum" dedi.

"BERK İSPANYA'DA YAŞIYOR"
Ceyda Düvenci'nin "Berksiz olmaz. Berk nerede?" sorusu üzerine Öykü Gürman: "Berk İspanya'da yaşıyor, oraya yerleşti. Berk'le bir elmanın iki yarısıyız, çok istiyorum devam etmeyi, Berk İspanya'da bir yaşam kurdu, kendini oraya ait hissediyor, orada çok mutlu ama, ben de onunla müzik yapmayı, flamenko yapmayı istiyorum. O orada kendini daha iyi hissediyor..." dedi.

"DÜĞÜNÜ KURGULAYAMADIK"

Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile evliliğinin deprem ve konserleri nedeniyle gerçekleşemediğini belirterek "Ülke olarak içinde bulunduğumuz acı olaylar nedeniyle, evlilik kararını verdiğimizde moral olarak iyi değildik, kurgulayamadık, planlayamadık. Sonrasında da konserler çıktı, şarkı söylemeye çok tutkun biriyim, işimi de öncelikle yapmak istiyorum. Konser çıktığında konserleri alıyorum, Eylül Ekim gibi evleneceğiz" dedi.

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Öykü GürmanFatih İçmeli

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