Öykü Gürman'dan çocuk açıklaması

Öykü Gürman, önceki akşam Kuruçeşme'deki Oligark'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Boğaz'a karşı Oligark'da, havanın soğuk olmasına rağmen gazeteciler ile sohbet eden Öykü Gürman, "Biz Karadeniz insanıyız, kolay kolay üşümeyiz. Harika bir yemek yedik. Bu mevsimde ben balık tercih ediyorum sık sık. Bayılıyorum balık yemeye. Kendim de güzel yaparım, balığı da normal yemeği de güzel yaptığımı düşünüyorum. Un ve şeker çok tüketmem ama glutensiz besinleri kendime hep yaparım ve yerim." diyerek hamarat olduğunu dile getirdi.

"YAZIN HAREKETLİ KIŞIN ARABESK"

Yeni şarkılarından da bahseden Öykü Gürman, "Konserlerim ve işlerim olmadığı dönemlerde full şarkılara odaklanıyorum. Yeni şarkılar yapmak istiyorum sürekli. Yaz aylarında biraz hareketli, kış aylarında da biraz arabesk şarkılar yapmak istiyorum. "Ey Halimi Soranım" şarkısı da biraz arabesk bir şarkı ve dramatik. Bütün şarkılar da aşkı anlatıyor." dedi.

"TÜRKÜLERE İHTİYAÇ VARMIŞ"

Son dönemde bir müzik yarışmasında jüri üyeliği yapan Öykü Gürman, "Harika tepkiler aldım. Benim için de çok güzel, orda yeteneklerini sergileyenler için de çok güzel bir program. Ben üçüncü sezonda da olmak istiyorum. Türküler anlamında da harika bir program bence. İnsanların türkülere ihtiyacı varmış bence." diye konuştu.

ÇOCUK İSTİYOR!

2023 yılında Fatih İçmeli ile dünya evine de giren Öykü Gürman, evliliğinden de bahsetti. Evlilik süreci hakkında konuşan şarkıcı ve oyuncu, "Her şey o kadar güzel gidiyor ki... Çok mutluyum. Birlikte bir hayatı paylaşmak güzel. İmzadan önce nasılsa şimdi de öyle ama. Paylaşılamayan bir sevginin çok da anlamı yok ama paylaşıldıkça öyle güzel ki... Arkadaşlık, dostluk ve saygı hepsi bir arada. Kadınlar hem kariyer hem çocuk da yapabiliyor bence. Her şeyin de bir yaşı var. Çocuk sahibi olmak için de uygun zamanlara da geldiğimi düşünüyorum ben. Ama nasip kısmet işi bunlar. Şimdilik böyle bir şey yok ama bu büyük bir sorumluluk belki biraz daha ilerleyen zamanda düşünebiliriz." diyerek çocuk düşünceleri de olduğunu dile getirdi.

"DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada çıkan bir videoda bir deniz ulaşım aracında bir sokak sanatçısıyla yaptığı düet çok konuşulmuştu. Öykü Gürman, "Ben toplu taşıma sık sık kullanırım. Özellikle vapuru çok severim. Ben de bir tereddüt ettim aslında gitsem mi yanına diye. Destek de olmak istedim o an ona. Ama o da şarkıya girince ben de tutamadım kendini soluğu yanında aldım. Ben de yanına oturdum birlikte şarkılar söyledik." diyerek destek olduğu anları da anlattı.