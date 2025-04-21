Ouchhh Studio gerçek zamanlı yapay zeka iklim değişikliği veri heykelini tanıtıyor

Dubai, BAE – 18-20 Nisan 2025 – Yeni medya sanatının öncüsü Ouchhh Studio, Art Dubai 2025 kapsamında dünyanın ilk kıtalararası, gerçek zamanlı yapay zekâ iklim değişikliği veri heykeli olan “Mother Earth Dubai’nin prömiyerini gerçekleştirdi. Bu çığır açıcı enstalasyon, yapay zekâyı, bilimi ve sanatı bir araya getirerek gezegenimizin çevresel nabzını görselleştiren veri odaklı, etkileyici bir deneyim sunuyor. Ouchhh Studio sanatçıları Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı tarafından 45 kişilik bir ekiple yaratılan Mother Earth eseri, bugüne kadar dünya çapında 2 milyondan fazla kişi tarafından deneyimlendi.

(Gülşah Çınar, Dursun Gündoğdu, Burcu Şendir)

Proje, Dursun Gündoğdu’ya ait DG Art Project & Gallery sanat temsilciliğinde ve teknoloji ortağı PH Partners iş birliğiyle hayata geçirildi. DG Art Project bünyesinde, sanatçı temsilcisi Lal Dina Roso liderliğinde 10 kişilik bir ekip bu

proje üzerinde çalıştı. Mother Earth enstalasyonuna ek olarak galeri ve ekip, X19 numaralı iki ayrı stand ile fuarda Ouchhh Studio’yla birlikte yer aldı. Ouchhh Studio’nun Pekin ve Meksika’daki kalıcı yapay zekâ temelli enstalasyonlarını temel alan “Mother Earth Dubai Monoliti”, üç kıta arasında dinamik bir bağlantı kurarak 20 NASA uydusundan elde edilen gerçek zamanlı

iklim verilerini kullandı. Heykel, hava kalitesi indeksleri, CO2 emisyonları, nem oranları ve sıcaklık değişimleri gibi karmaşık çevresel metrikleri gerçek zamanlı olarak evrimleşen dijital bir sanat eserine dönüştürdü. Bu birbirine bağlı sistem, ortak bilinç ve çevremiz için paylaşılan sorumluluk fikrini güçlendiriyor.

(Ferdi Alıcı, Eylül Duranağaç Alıcı)

“Vizyonumuz, iklim biliminin karmaşıklığını yapay zekâ ve sanat aracılığıyla duyusal bir evrene taşımak,” diyen Ouchhh Studio, “Bu türünün ilk örneği olan AI tabanlı bu projeyle, sanat ve teknolojiyi kullanarak kültürler ve kıtalar arasında iklim değişikliği üzerine küresel bir diyalog başlatmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Ouchhh Studio, Art Dubai 2025 kapsamında ikinci etkileyici yapay zekâ temelli enstalasyonları olan “Pure Imagination: AI Cognitive Painting” adlı projeyi de izleyicilerle buluşturdu. Bu projede katılımcıların prefrontal kortekslerinden alınan gerçek zamanlı veriler—yaratıcılık, hayal gücü ve mutluluk gibi duygusal durumları yansıtan sinyaller—gelişmiş yapay zekâ algoritmaları aracılığıyla analiz edilerek büyüleyici dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Her bir renk, doku ve form, insan duygularının veriye ve verinin sanata dönüştüğü eşsiz bir süreci temsil ediyor.