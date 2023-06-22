Otoyol hipnozuna karşı uzun yolda sık sık mola verin

Kurban Bayramı, bu yıl 9 günlük uzun bir tatil yaparak, dinlenme fırsatını sunuyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücülerin araç ve lastik bakımını ihmal etmemesi gerekiyor. Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, güvenli bir sürüş için sürücülere rot balans ayarı, lastik basıncı gibi kontrolleri mutlaka yaptırmalarını öneriyor.

Ayrıca araçta mutlaka yedek lastik bulunması; seyahate çıkmadan önce yedek lastiğin basınç ve diğer sorunlar için kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Yedek lastik uzun süredir bagajda taşınıyorsa, değiştirilmesi gerekebileceğinin altını çizen Continental, lastiğin yaşının performansını bozabildiğine; örneğin kauçuğun çatlayıp gevşeyebileceğine dikkat çekiyor.

Continental’in sürücüler için diğer önemli önerileri şöyle sıralanıyor:

Seyahate çıkmadan önce uykunuzu almaya dikkat edin, ağır yiyecekler yemeyin. Sizi sıkmayan, terletmeyen, rahat kıyafetler tercih edin. Uzun saatler yola bakmak, şeritleri izlemek “otoyol hipnozu”na yol açabilir. Eğer gözleriniz bir noktaya takılırsa ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurup dinlenin. Mümkünse şoför değiştirin. Seyahat esnasında dinlenilen müziği ara ara değiştirin. Camı açarak temiz hava alın. Böylece dikkatiniz artar. Mutlaka, kısa da olsa iki saatte bir mola verin. Hız limitlerine uyun, takip mesafenizi koruyun ve mutlaka emniyet kemeri takın. Arka koltukta oturanların da emniyet kemerlerini takmalarını sağlayın. Sürüş rutininden çıkmak için arada su, çay, kahve için, bir şeyler atıştırın. Ancak mola yerlerinde ağır ve sindirimi zor yiyeceklerin yanı sıra içeriğinden emin olmadığınız besinlerden de uzak durun.