Otoban Katilleri filmi 25 Ağustos’ta vizyonda

Türkiye’nin ilk seri katil temalı polisiye suç filmi ‘Otoban Katilleri’ 25 Ağustos 2023 Cuma sinema izleyicisiyle buluşacak.  

Gerçek hikayelerden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin yapımcılığını Ali Burak Ceylan ve Ümit Ekiz yaparken, Yönetmen koltuğunda projenin senaryosunda yazan Tolga Kadıoğlu oturuyor. Oyuncu kadrosunda Korkut Çözer, Muhammet Mustafa Karademir, Cemalettin Çekmece, Barış Hacıhan gibi isimler yer alıyor.

Film ağır uyuşturucunun da etkisiyle otoyol kenarındaki dükkanlara girerek çalışanlarını gasp eden iki adamı merkeze alan hikaye, yaşanmış olaylardan ilham almakta. Gasp ettikleri paralarla güney sınırından yurt dışına çıkma planları kuran ikilinin geçmişlerine dair kesitlerdeki, öfke, özgürlük, yanılsama gibi unsurlara yönelik yan hikayeler ise ana hikayenin destekleyici unsuru şeklinde beyazperdeye uyarlandı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişi ve tanıtımıyla merak uyandıran film önümüzdeki hafta 200’den fazla sinema salonunda izleyiciyle buluşacak.

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