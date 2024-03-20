Otizmli çocuklar için Bodrum’dalar

Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ve Budva Bilim Akademisi Başkanı Aleksander Franeta öncülüğünde dört kişilik heyet; Olivera Jovicevic (Gazeteci medya grubu sahibi),Nina Strugar (Otistik ve mental problemli çocuklar okulu yönetim kurulu başkanı) ve Olga Rovcanin (Otistik ve mental problemli çocuklar okul müdürü) Bodrum Bitez'deki Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek okul yetkilileriyle bir araya geldiler.

Bu önemli ziyarette heyet yaşam merkezi yetkililerinden çocukların genel durumları ve bu özel çocuklara verilen eğitimlerle ilgili detaylı bilgilendirmeler aldılar. Sınıfları tek tek dolaşan ve çocuklarla birebir diyalog kuran heyete ise çocuklar kendi elleriyle yaptıkları resimleri hediye ettiklerinde duygusal anlar yaşandı. Montenegro'dan gelen dört kişilik heyet Bodrum'daki bu özel çocuklar hakkında bilgi alırken, okul yetkililerine kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmalar ve çocukların eğitimleri hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmediler. Üç gün Bodrum Azka Otel'de misafir edilen heyete Bodrum'un güzellikleri de tanıtıldı.