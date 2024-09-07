‘Oscar’lık Sahneler’ dans projesinin oyuncuları ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te

Tek gecelik bir gösteriye imza atmaya hazırlanan Fırat Çelik ve Yağmur Yüksel Hakan Gence’nin sorularını yanıtladılar.

Sinema tarihinin kült sahnelerini canlı bir performansla sahnelemeye hazırlanan Fırat Çelik ve Yağmur Yüksel, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu. Yağmur Yüksel, “Fırat zaten çok yetenekli, dans geçmişi de var. Bana yardım ediyor, beni rahatlatıyor. Enerjimizi paylaşıyoruz, bu daha özgür hissettiriyor” derken rol arkadaşıysa “Yağmur çok yetenekli bir oyuncu” diye ekliyor.

Kariyerinde en büyük motivasyon kaynağının tutku olduğunu söyleyen Fırat Çelik: “Ben her yaptığım işe tutkuyu koyuyorum, başka türlüsünü hayal edemiyorum. Tutku olmadan hep bir şey eksik kalır.” Kendi tutkusunun dans olduğunu duyduğunu söyleyen Yağmur Yüksel ise: “İçindeki o kadınsılık, çekicilik ve ihtirasın çıkmasını gerektiren bir dans tango. Tek gösteri olacak ama tangoya devam etmek istiyorum.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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