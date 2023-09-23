Oryantal Didem'den Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya'yı kızdıracak sözler!

Didem Kınalı, Etiler'deki bir mekanda sahne aldı.



Öncesinde basın mensupları ile röportaj yapan Kınalı, "Sahnelerim çok iyi gidiyor. Önce bana sen de mi diyorlar. Sonra sesimi dinleyince iyiymiş diyorlar. Yumurta atanda oluyor. Bunların içinde arkadaşlarım da var. Çok kişiyi hayatımdan sildim ben işte böyle hayat diyorum" dedi.



HANDE ERÇEL NİYE POPÜLER ANLAMIŞ DEĞİLİM!

Günümüz dizileri ve oyuncuları hakkında eleştirilerde de bulunan Didem, "Önce bir altını çizmek istiyorum. Hande Erçel'in evet takipçileri çok fazla bide popüler. Niye popüler onuda anlamış değilim. Sebebini de bilmiyorum. Oyunculuk sıfır, yok yani. Affına sığınıyorum güzel kız. O kadar benim oyuncu dediğim kişi başta Beren Saat. Döndürüp döndürüp Aşk-ı Memnu'yu izliyorum. Onun oyunculuğuna asla laf söyletmem. Bide Farah Zeynep Abdullah ve Zerrin Tekindor oyuncu bunlar. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibilerin oyunculuklarını beğenmiyorum. Suratlarında hep aynı ifade. Ezgi Mola mesela... Oyunculuğu bile tartışılmaz" diyerek günümüz dizileri ve bir çok genç oyuncuya ağır eleştirilerde bulundu.