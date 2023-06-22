Örümcek Adamın ezeli düşmanı “Avcı Kraven” beyazperdeye taşınıyor

Marvel evreninin en ikonik kötü adamlarından Kraven’ın hikayesi film oluyor. Örümcek Adam’ın ezeli düşmanı Avcı Kraven’ın, bu süper kahramanla olan kan davasından önceki hayatını konu alan filmin başrolünde Aaron Taylor-Johnson yer alıyor. Çizgi roman hayranlarının merakla beklediği “Avcı Kraven”, 6 Ekim tarihinde vizyona girecek.

Dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu alan Avcı Kraven (Kraven The Hunter), beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Marvel'ın en ikonik kötü adamlarından olan Kraven’ın nasıl ve neden ortaya çıktığına dair farklı bir hikâye olan film, avcının geçmişine iniyor. Örümcek Adam'la olan nam salmış kan davasından önce geçen filmin başrolünde Aaron Taylor-Johnson yer alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Avcı Kraven, 6 Ekim’de sinemalarda olacak.