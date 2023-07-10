Orkestrası selde mahsur kaldı! Playback okumak zorunda kaldı

Semicenk, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin kapanışında sahne aldı.

Semicenk, Karadeniz'i etkisi altına alan sele takıldı. Semicenk, Ereğli'ye ulaşmasına rağmen orkestrası selde mahsur kalınca, konser veremedi. Semicenk, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile sahneye çıkarak, durumu açıkladı.

Alanda olan yaklaşık 300 bin kişinin ısrarına dayanamayan Semicenk, üç şarkıya playback yaparak, sevenlerini kırmadı. Posbıyık, yaz aylarında Semicenk'i sahneye çıkaracağını söyledi.

ARİF SAĞ'A ÖDÜL

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, sanatçı Arif Sağ'a ödül verdi. Posbıyık, "Türkiye'nin Nobel'i olarak gördüğümüz Sevgi, Barış, Dostluk ödülünü takdim ediyoruz. Ereğli halkı adına takdim etmekten büyük onur duyuyorum" dedi. Festivale oğlu Tolga Sağ ile katılan sanatçı, "Siz hiç kaza insanları gibi durmuyorsunuz. Bu ödülü Karadeniz Ereğli'sini kaza olarak düşünerek almıyorum. Karadeniz Ereğli'sini il olarak düşünüyorum. Bir dahaki gelişimi Ereğli'yi il olarak düşünerek geleceğim. Ben umuyorum ki siz artık il oldunuz. Sizi il olarak düşünüyorum" diye konuştu.