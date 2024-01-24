Origins Plantscription ailesi büyüyor

Bitkilerin ve bilimin gücünü kullanarak bütünsel bir cilt bakımı sunan Origins, Plantscription ailesine Lifting Firming Etkili Nemlendirici Yüz Kremi ve Kırışıklık Görünümü Karşıtı Serum olmak üzere iki yeni ürün ekliyor.

Cildin sıkılığını ve elastikiyetini artırmak için özel olarak formüle edilen Lifting Firming Etkili Yüz Kremi aynı zamanda cildin nem bariyerini desteklerken Kırışıklık Görünümü Karşıtı Serum ise özel formülü ile 3 inatçı kırışıklık görünümü olan; alın çizgileri, gülme çizgileri ve göz çevresi kırışıklığını azaltmaya yardımcı oluyor. Plantscription ailesinin iki yeni üyesi, serinin çok sevilen Kırışıklık Görünüm Karşıtı Mikro Retinol Kapsüllü Göz Kremi ile 3600 bir cilt bakımı için bir araya geliyor.

Plantscription Kırışıklık Görünümü Karşıtı Serum: Bu yeni serum, Retinoid’in güçlü yaşlanma karşıtı etkisini, cildin alışma periyoduna gerek duymayacağı nazik formülüyle bir araya getirir. İnatçı kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltmaya yardımcı olur, cildin elastikiyetini artırmaya destek olur, sarkmaların önüne geçerek cildi sıkılaştırır. %100 vegan ve %94 doğal kaynaklardan formüle edilmiş bu serumu en hassas ciltler bile sabah ve akşam kullanabilir.

Etkileyici Test Sonuçları:

2 haftalık kullanımla inatçı kırışıklıkların görünümünü gözle görülür ölçüde azaltmaya yardımcı olur.* haftadan itibaren daha sıkı bir cilt görünümüne yardımcı olur.** Deneyenlerin %80'i ince çizgi görününümde azalma gözlemledi.***

*Ürünü 2 hafta boyunca kullanan 35 katılımcı ile gerçekleştirilen klinik test sonuçları.

**Ürünü 4 hafta boyunca kullanan 35 katılımcı ile gerçekleştirilen klinik test sonuçları.

***Ürünü 12 hafta boyunca kullanan 35 katılımcı ile gerçekleştirilen klinik test sonuçları.

PlantscriptionTM Lifting Firming Etkili Yüz Kremi: Kadifemsi bir yapıya sahip Lifting Firming Etkili Yüz Kremi, içeriğinde bulunan Anogeissus, Pirinç Özü ve Peptitler sayesinde cildi nemlendirir, cilt sıkı ve dolgun bir görünüm kazanır ve ciltteki kırışıklık görünümünde gözle görülür bir azalma olur.

ETKİLEYİCİ TEST SONUÇLARI:

Deneyenlerin;%93’ü cildinin daha sıkı hissettiğini belirtti.* %91’i cildinin gözle görülür ölçüde daha sıkı göründüğünü belirtti.* %91’i lifting etkisiyle cildi sıkılaştırarak yüz hatlarını belirginleştirdiğini belirtti.*

*Ürünü 4 hafta boyunca kullanan sonra 129 katılımcı ile gerçekleştirilen tüketici testi.

PlantscriptionTM Kırışıklık Görünüm Karşıtı Mikro Retinol Kapsüllü Göz Kremi: Bu nemlendirici ve dolgunlaştırıcı göz kremi, güçlü bitki bilimini Mikro Retinol Kapsülleri ile birleştirerek kaz ayakları, ince göz altı ve kaş arası çizgileri olmak üzere üç farklı kırışıklık görünümünü azaltmaya destek oluyor. Bu göz bakımı, cildin doğal bağ dokusunu ve kolajenini desteklemesine yardımcı olurken göz çevresini canlandırmaya ve daha bir genç görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.

Özellikler:

Deneyenlerin %93’ü göz çevresinde anında nemlendirme etkisini hissettiğini söyledi.* Deneyenlerin %90’ı 4 haftalık kullanım sonrası göz çevresindeki ince çizgi görünümünün azaldığını belirtti.** Deneyenlerin %89’u, 4 haftalık kullanım sonrası kaş arası çizgisinin görünümünde azalma gözlemledi.***

* 142 katılımcının ürünü bir kez kullanımından sonra gerçekleştirilen tüketici testi sonuçları.

**128 katılımcının ürünü 4 hafta boyunca günde 2 defa kullanımından sonra gerçekleştirilen tüketici testi sonuçları.

***111 katılımcının ürünü 4 hafta boyunca günde 2 defa kullanımından sonra gerçekleştirilen tüketici testi sonuçları.

Origins PlantscriptionTM ürünlerine origins.com.tr sitesinden ve Sephora mağazalarından göz atabilirsiniz.

Origins Hakkında:

Origins'teki misyonumuz, bitkilerin ve bilimin gücünü kullanarak bütünsel bir cilt bakımı sunmaktır. Origins'in bitki bilimi ve cilt fizyolojisi alanındaki 30 yılı aşkın uzmanlığını birleştiren Origins Biotech Discovery Labs'daki bilim insanlarımız, doğadan elde edilen bileşenlerin yüksek performanslı biyoaktif elementlerini belirler ve ardından bu yenilikçi bulguları dönüştürücü cilt bakımı formülleri oluşturmak için kullanır. Böylece cildin doğal aktivitelerini destekleyen ve daha iyi hissetmesine görünmesine yardımcı olan ürünlerimiz ortaya çıkar.