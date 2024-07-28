Orhan Gencebay: Tüm canlıların yaşam hakkı vardır, kimse bu hakkı gasp edemez, gasp eden suç işliyordur

Sanatçı Orhan Gencebay, Meclis komisyonunda kabul edilen Sokak Hayvanları Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu. Sanatçı, gönül olarak bugün Ankara da gerçekleştirilecek olan sokak hayvanları mitinginde olduğunu belirterek "Benimde oraya gittiğimi düşünsünler" dedi.



TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKI VARDIR, KİMSE BU HAKKI GASP EDEMEZ, GASP EDEN SUÇ İŞLİYORDUR

STK'ların (Sivil Toplum Kuruluşları) görüşlerinin alınmadığının hatırlatılarak, 'yarın Ankara da miting var, çıkarılmak istenen yasayla ilgili neler söylemek istersiniz ?' sorusuna Orhan Gencebay; "Bu dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkı vardır. Kimse bu hakkı gasp edemez. Bu hakkı gasp etmek isteyen suç işliyordur. Son derece yanlıştır. Bu hayvanların yaşam şekilleri tabi çok farklıdır, biz insanlar gibi değil. Biz insanız, akıllıyız, onlara yardımcı olmalıyız. Onların yaşaması için her türlü yardımı yapıp yaşatmalıyız!. Öldürmek değil...



ACI ÇEKİYORSA BELKİ...

Alain Delon'un da ötenazi talebinin olduğunun hatırlatılması üzerine sanatçı Orhan Gencebay; "İyileşmesi mümkün olmayan, acı çekiyorsa belki ama, o da onun isteğiyle olması lâzım, fakat hayvanların böyle bir durumu söyleme imkanları yok. Ancak kuduz olur, yaşaması mümkün değildir, belki hem onu kurtarmak, hem de topluma zarar vermemesi için, o zaman düşünülebilir ama bu da olağanüstü zor bir şeydir. Yaradan'ın yarattığı bütün canlıların bu dünyada yaşama hakları vardır. Yaradan hepimizi topraktan yaratmıştır. Her bir canlıya saygı duymalıyız." dedi.



UYUTMANIN ANLAMI, ÖTENAZİDİR, BÖYLE BİR ŞEYE KESİNLİKLE KARŞIYIM

Çıkarılmakta olan yasaya, sanat dünyasından, gazeteci ve aydınlardan çok büyük tepkiler var hayvanlar uyutulmak isteniyor diye hatırlatılması üzerine Gencebay; "Uyutmanın anlamı ötenazidir. Öldürmek anlamına gelir, böyle bir şeye kesinlikle karşıyım. Dediğim gibi iyileşmesi mümkün değilse, çok acı çekiyorsa, kendine ve başka canlılara zarar veriyorsa belki o zaman onun kurtuluşu adına olabilir. Onun da kararını vicdanlı insanlar vermelidir. Pat diye karar verilemez." dedi.



NÜFUS BU HIZLA ARTMAYA DEVAM EDERSE NİMETLER YETMEYCEK

Olcay Ünal Sert'in "Kısırlaştırma konusunda Belediyeler üzerine düşen görevi yapmıyor mu? sorusuna Orhan Gencebay, "Belediyeler bunu daha iyi bilirler. İnsanların bile doğum kontrol yapmaları gerektiği gibi, hayvanların da kısırlaştırılmaları gerekir. Dünyanın nüfusu 7,5 - 8 milyar, 10-12 milyar olduğu zaman her şey çok daha zorlaşacak. Demek istediğim dünya nüfusu artıyor, bu hızla artmaya devam ederse dünya da ki nimetler yetmeyecek. Onun için biz bunu kontrol ederek düzene sokmalıyız. Düzene sokmanın yolu da çocuk yaparken çok dikkatli olmak ve gereğini yapmak, ne kadar gerekiyorsa. Bu da bilgi meselesidir. Bilimsel bir konudur, bilenler daha iyi cevap verecektir. " dedi.



İNSANLARI VE CANLILARI KATLETMEK SON DERECE YANLIŞTIR

Covid salgını için de çok büyük spekülasyonlar oldu, virüsün laboratuvarlarda üretildiği konuşuldu denilmesi üzerine Orhan Gencebay; "Bu konuda çekinceler hep olmuştur. Nüfusları kontrol altında tutmak için insanları katletme durumları hep olmuştur. İnsanları ve diğer canlıları katletmek son derece yanlıştır. Sevgi, saygı ve bilgiyle gerekli şekilde yaşamak gerekir. Hiçbir canlının katledilmesine razı gelemeyiz." dedi.



BEN DE ANKARA DA OLMASAM DA GÖNÜL OLARAK ORADAYIM, BENİM DE ORAYA GİTTİĞİMİ DÜŞÜNSÜNLER

Olcay Ünal Sert'in; "Ankara da yarın pazar günü (28 Temmuz 2024), sokak hayvanları için büyük bir miting var, Seren Serengil de gidiyor" diye hatırlatılması üzerine Orhan Gencebay, "Ben de Ankara da olmasam da gönül olarak oradayım, benim de oraya gittiğimi düşünsünler." dedi.