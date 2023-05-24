Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması 24.05.2023 17:55 Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'dan yeni proje açıklaması geldi. İşte detaylar... Snob Magazin'in haberine göre; Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eşi Seda Han Özmen ile Nişantaşı City's'de görüntülendi. Geçen sene nikah masasına oturan Gencebay, çocuk sorularına, "Hayırlısı... Bu işler kısmet" cevabını verdi. 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinin çekimlerinin bittiğini belirten Gencebay, "Biraz dinleneceğim. Sonrasında gelen teklifleri değerlendireceğim" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Orhan GencebayGökhan GencebaySeda Han Özmen