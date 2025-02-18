Operanın dünyaca ünlü yıldızları İstanbul'dan geçti

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul’da verdi. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası’nı 4.000’e yakın sanatsever izledi. İtalyan şef Alvise Casellati’nin yönetiminde dünyanın en seçkin klasik opera eserlerinden geniş bir repertuvarın sahneye taşındığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulan ve 8’inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, operanın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra, bu kapsamda her yıl düzenlediği yeni yıl konserlerinin ilkini dün akşam İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirdi. ‘Operanın Yıldızlarıyla Buluşma’ isimli konseri, yaklaşık 4.000 seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi. Dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno muhteşem performanslarıyla İstanbullu müzikseverlerden büyük alkış aldı.

ÜÇ DİLDE BÜYÜLEYİCİ PERFORMANS

İki saatlik konserin ilk bölümü La Bohème, Turandot, Madama Butterfly, Tosca gibi klasik opera aryalarından oluşurken, ikinci bölümde ise Ai Giochi Addio, Besame Mucho, Aranjuez gibi popüler parçalar yer aldı. Konserin son bölümündeyse Arnavutluk, İtalya ve Türkiye’yi temsil eden operanın üç yıldız ismi, kendi ülkelerine ait klasikleşmiş parçalarla sürpriz performanslara imza attı. Carolina López Moreno, Arnavut şair Lasgush Poradeci'nin şiirinden bestelenen Kroi i fshatit tonë, Eleonora Buratto İtalyan müziğinin klasik örneklerinden Non ti scordar di me, Murat Karahan ise Kıyamam ve Biliyorsun şarkılarının opera uyarlaması ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserdeki en büyük sürpriz ise seyircilerden büyük beğeni toplayan Karahan, Moreno ve Buratto’nun unutulmaz performansları ile Yaralı Gönül parçasını Türkçe seslendirmeleri oldu.

OPERANIN YILDIZLARI ANKARA'DA SAHNE ALACAK

Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisinde 19 Şubat’ta Ankara Congresium Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Biletleri günler öncesinde tükenen konserlerin tüm geliri, Limak Vakfı tarafından 10 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye’nin Mühendis Kızları programı kapsamında mühendislik adayı kız öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.