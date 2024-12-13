Onur Sermik “Sahne Senin”in bu haftaki konuğu: Bilal Hancı

Yeni nesilin dikkat çekici genç oyuncu komedyenlerinden Onur Sermik’in hazırlayıp sunduğu “Sahne Senin” gösterisi kendi youtube kanalında başladı.

İlk bölümü Sosyal medyada milyonların takip ettiği Onur Sermik, yer yer seyircisine takıldığı, onları gösterisinin içine kattığı eğlenceli, dinamik, bol sohbet ve kahkaha dolu interaktif gösterisini açılış programının konuğu İsmail Baki Tuncer sonrası ikinci bölümünde Bilal Hancı konuk oldu. Kahkaha dozunun yüksek olduğu 40 dk süren gösteride seyircisi ile sürekli uğraşan Onur Sermik, burçlardan ikili ilişkilere, aile hayatından sokağa kadar her alanda özgürce konuşarak şeffaf ve sansürsüz bir şekilde her şeyi ele alıyor.

2024’ün son ayında Onur Sermik’in kendi youtube kanalında yayına giren programının sonraki bölümlerdeki konukları; Sinan Akçıl, Bilal Hancı, Çetin Altay, Ulaş İnan Torun, Burak Altay, Güllü, Yener Çevik, Ümit Erdim, Ömer Kurt.

Bugüne kadar kamera önünde oyunculuk yeteneğini sergileyen Onur Sermik, 2025 yılında hem youtube kanalında yayınladığı gösterileri hem de beyaz perde de boy göstereceği sinema filmleri ile yıldızını iyice parlak hale getirecek.