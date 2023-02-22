Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

Sosyal medya hesabından TİP'e katıldığını duyuran Saylak, "Sen de gel... TİP" diye yazdı.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

12 Eylül 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Arif Onur Saylak, üniversiteyi Orta Doğu Teknik Üniversite'sinin Fizik bölümünde okumuştur. Ünlü oyuncu ve yönetmen, daha sonrasında ODTÜ'den ayrılarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giriş yapmıştır. Ankara Üniversitesi'nin tiyatro etkinliklerine katılarak tiyatroya giriş yapan Saylak, Ankara Üniversitesi'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'ne giriş yaptı. Burada girdiği sınavda başarılı olan Saylak, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başladı. Aynı zamanda TED Koleji tiyatro yönetmeni oldu.

2015 yılında Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday olarak layık görülmüş, Altın Portakal Uluslararası Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne de aday olmuştur.