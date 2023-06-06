Onur Dilber’den Viyana’da şiirli türkülü Anadolu esintisi

Ünlü oyuncu Onur Dilber, Viyana Büyükelçiliği’nde düzenlediği “Bir Dünya Anadolu” etkinliğinde davetlileri şiirlerle müzikal yolculuğa çıkardı. Nazım’dan, Cemal Süreyya’dan şiirler okuyup hikayelerini anlatan Onur Dilber, söylediği türkülerle büyük alkış topladı.

Başarılı oyuncu Onur Dilber’in Viyana’da yaşayan piyanist Nazlı Hacıalioğlu ile ikincisini verdikleri “Bir Dünya Anadolu” konseri geçtiğimiz günlerde Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un ev sahipliğinde Viyana'daki elçilik sarayında gerçekleşti. Konserde; Nazım Hikmet, Cemal Süreyya, Ahmet Arif gibi şairlerin şiirlerini seslendiren Onur Dilber, yorumladığı Drama Köprüsü, Uzun İnce Bir Yoldayım ve Divane Aşık gibi türkülerle dinleyiciyi mest etti.

Söylediği şiir ve şarkılarla ilgili aralarda anlattığı hikayelerle de seyirciyi tam anlamıyla Anadolu’da şiirsel bir yolculuğa çıkaran Onur Dilber, gösteriyle ilgili “Anadolu, tüm dünya için medeniyetler beşiği olmuş bir coğrafya. İnsanımızı şiirlerimiz ve türkülerimizle buluşturmak beni mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

 

 

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Onur DilberViyana

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