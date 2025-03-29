Onur Büyüktopçu neden dört senedir ekranda yok? İki ayda nasıl 15 kilo verdi?

Snob Magazin'in haberine göre; Onur Büyüktopçu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yeni dizisinden bahseden oyuncu, "Provadan çıktım. Mayıs ayında ekranda olacağız. 'Çift Kişilik Oda' adında romantik komedi. Ekip de güzel. 'Kiralık Aşk'ta yaz dizisiydi. Yaz dizileri bana uğurlu geliyor. Yaz işleri güzel ve keyifli" dedi.

Bir süredir ekranda olmayan Büyüktopçu, "Dört yıldır yoktum. Gündüz kuşağında dört sene çalıştım. Asıl mesleğim oyunculuk. Boş durmadım tiyatro ve film çektim" diye konuştu.

Oyuncu, "Sektörün vefasız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Her sektörde var. Millet öldüğüyle kalıyor bu sektörde... İki gün fotoğraf koyuluyor sonra unutuluyor. Değerli ve kıymetli oyuncularımız çok var ama yaşarken onların yanında olmak çok kıymetli. Artık her şeyi tüketime yönelik yaşıyoruz. Bir şey başlıyor, bitiyor. Biri çıkıp ünlü oluyor sonra yok oluyor. Değişik bir sistemin içindeyiz" yanıtını verdi.



15 KİLO VERDİ

Kilo verdiğini söyleyen Büyüktopçu, "15 kilo verdim. Daha vereceğim. Spor ve diyet. Özellikle diyette zorlanıyorum. Kilo sağlıksız bir şey. İki aydır yapıyorum. Makarnasız, pilavsız ve ekmeksiz doymam. Bunları hayatımdan çıkardım. Fenalık geliyor ama salatalık yapıyorum. Mide ameliyatlarına karşıyım. Zaten narkoz korkum var, herhalde olamam. Kilo veriyorum da korumak önemli" açıklamasını yaptı.