Onur Büyüktopçu'dan yapımcılara mesaj

Onur Büyüktopçu ve Burcu Binici, geçtiğimiz akşam Pan dijital stüdyo ve Happy Hour lansmanına katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüktopçu, "Provadan çıktığım gibi partiye geldim. Şahane bir stüdyo oldu" dedi. Muhabirlerin "Geçen haftalarda baya bir siteminiz vardı. 'Herkese bir rol gidiyor, kavgacısına vs ama bize gelmiyor' diye. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise Büyüktopçu, "Ben komedi ile ünlenmiş biriyim. Komedi dışında bir şey getirmek ile tereddüt ediyorlar. Benim dramım da iyidir. Aynı insanları ekranda görmek istemiyorum. Bir yıl boyunca ünlü birisinin projesi bitip hemen sonra başka bir projede yer almasını istemiyorum. Artık bende sitem kalmadı. Aklı olan bir yapımcı beni oynatır. Çok kilom var biliyorum, belki ondandır ama o içimdeki cevheri görmelerini isterim. Kabul eden eder, etmeyen de etmez. Saygı duyarım" dedi.