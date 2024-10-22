Onur Atilla'nın eşinden boşanmasına sebep olarak gösterilen Nez'den konuşulacak açıklamalar!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nez, Cihangir'de görüntülendi. Bere takan şarkıcı, "Sinüzit hastası olarak yaz-kış taşıyorum" dedi.

Hayatın zor olduğunu belirten Nez, "Kadınlar, çocuklar, bebekler, cinayet ve katliamlar ne kadar iyi olabiliriz? Ülkemizde her şey zorlaştı. Şeytanın utandığı dönemde yaşıyoruz. Müzisyen ve oyuncuysanız, sesinizi çıkarmak gerekiyor. Neyi bekliyoruz bilmiyorum? Susulacak dönemde değiliz" diye konuştu.

Şarkıcı, "Umudunuz var mı?" sorusuna, Tabii ki var. Yaşam umut ve mücadeledir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın değildir. Ses çıkarmak gerekiyor. İstifa istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi istiyoruz" yanıtını verdi. Bunun için sanatçı ayrımı olmaması gerektiğini belirten Nez, "Türkiye vatandaşıyız. Hepimiz insanız. Sanatçı diye ayırt etmeyin. Herkesin solduğu hava aynı" ifadelerini kullandı. Onur Atilla'yla kısa süreli aşk yaşayan şarkıcı, "Hayatta her şey bir gün biter" dedi.

Onur Atilla'nın eşi Sinem Ayyıldız'dan ayrılmasına sebep olarak gösterilen Nez, "Sosyal medyadan gelen eleştiriler sizi yıprattı mı?" sorusuna, "Asla yıpranmadım. Beni bilen bilir, 45 yıldır ben böyle bir şey yapmadım. Hemcinslerini bu kadar savunan biriyken afedersiniz orta parmağımı havaya kaldırıyorum. Hiçbir cana, benden dolayı zarar gelmez. Bunu yapanlar günah keçisini iyi seçsinler, ben değilim. İftiralar oldu.Evlilikler yaşadım, konuşulmadı. Üçüncü kişilerin girdiği şey sağlıklı değil. Evlilikler iki kişiyle yaşanır, ben o evlilikte yoktum. Psikoloji okumuş biri olarak bu bana uygun bir şey değil" cevabını verdi.