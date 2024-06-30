Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliğin bitme nedeni Nez mi? Şarkıcı, ilk kez sessizliğini bozdu!

Magazin News'in haberine göre; Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 19 gün önce Sinem Ayyıldız'dan boşanmıştı. Oyuncu, şarkıcı Nez ile yeni aşka yelken açmıştı.

Nez, "Kısa süre önce evliliğini bitirmiş. Aylar öncesinde evlerini ayırmışlar. Bunu ben bile bilmiyordum. Yeni bir ilişkimiz başladı. Şarkım çıktığı için reklam olduğu yönünde çıkan yorumlardan rahatsızım.

'Evliliği Nez bitirdi' mesajları çirkin. Biz Onur boşandıktan sonra bir araya geldi. Kadına saldırıdan vazgeçin. Vicdanım rahat.

Ben yapmadım. Çok yeni ilişki... Birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kimsenin yuvasını bozmadım. İçim çok rahat" dedi.