Öncü Sönmez'den Bosna Hersek Devlet adamlarına ziyaret

İş insanı Öncü Sönmez bir grup Türk iş insanı ile birlikte Bosna Hersek'in bakan ve meclis başkanı düzeyindeki devlet görevlilerini ziyaret etti.

Bosna Hersek Meclis Başkanı Marinko Cavara ve Bosna Hersek İçişleri Bakanı İsak Ramo'yu Bosna'da makamlarında ziyaret ettiler. Öncü Sönmez, "Bosna Hersekli devlet adamlarıyla ticaret, ekonomi ve kültürel konular hakkında karşılıklı düşüncelerimizi paylaştık. Bizi gerçekten kardeş gibi karşıladılar. Bundan sonra hem ülkemizde hem de Bosna’da işbirliklerine imza atacağız" dedi.

İki taraf toplantı sonunda hep birlikte fotoğraf çekildi. Türk iş insanları son olarak Sarajevo Belediye Başkanı Predrag Puharic'i makamında ziyaret ederek karşılıklı bilgiler paylaşıldı.