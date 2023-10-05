“Ölümün Tersi Arzudur” izleyiciden büyük alkış topladı

Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinden Engin Alkan’ın, Tennessee Williams’ın ülkemizde de “Arzu Tramvayı” ya da “İhtiras Tramvayı” adıyla sahnelenen “A Streetcar Named Desire” adlı oyunundan yola çıkarak kaleme alığı, yönettiği ve aynı zamanda sahne aldığı yeni tiyatro oyunu “Ölümün Tersi Arzudur” 3 Ekim Salı akşamı Moda Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluştu. 

Meslek hayatı boyunca dizi ve filmin yanı sıra birçok tiyatro oyununda oyunculuk sergileyen ve aynı zamanda yazımını ve yönetmenliğini üstlenen Engin Alkan’ın yeni tiyatro oyunu; Almanya’da Alternatif bir Macbeth sergilemek için provalarına devam eden bir tiyatro ekibinin Berlin Kreuzberg’de yaşadıkları olaylar çerçevesinde gelişiyor.

Üçüncü nesil göçmen bireylerden oluşan ekip Foucault felsefesi üzerinden iktidar, erk ve ötekileştirme kavramlarını tartışırlarken bir anda İstanbul’dan gelip kapıya dikilen sürpriz bir akrabanın bütün düzenlerini alt üst etmesiyle ayrımcılık ve ötekileştirme kavramları üzerinden derin yüzleşmeler yaşamak durumunda kalırlar.  

Kadrosunda Engin Alkan, Pınar Yıldırım, Murat Göçmez ve Sinan Çatıkkaş’ın yer aldığı, Kadıköy Emek Tiyatrosu yapımı “Ölümün Tersi Arzudur” tiyatro oyunu 7-14 Ekim tarihleri arasında Kadıköy Emek Tiyatrosu ve 29 EkimPazar günü Bakırköy Performans House’da seyirciyle buluşacak.

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