Okan Yalabık'tan proje açıklaması

Ünlü oyuncu Okan Yalabık'tan proje açıklaması... İşte detaylar...

Okan Yalabık, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.


Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de eksiklerini tamamlamak için hızlıca alışverişe koyulan başarılı oyuncu, alışveriş sırasında kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Alışveriş tarzı ile de dikkat çeken Okan Yalabık, "Yeni projeler inceliyorum tabi ki, şu an ara verdiğimi oyunumuz Dünyada Karşılaşmış Gibi'ye tekrardan başladık, her şey yolunda biraz alışveriş yapmak istedim" açıklamasında bulundu. Kısa süren alışverişine rağmen yoğun ilgi gören başarılı oyuncu, daha sonra aracına binerek AVM’den ayrıldı. Okan Yalabık'ın, şık alışveriş tarzının yanı sıra neşeli ve sempatik halleri de dikkat çekti.

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