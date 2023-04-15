Okan Karacan gözaltına alındı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Üç ay önce boşanan Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu, arasında sular durulmuyor. İki çocuğu olan ikili, geçtiğimiz ay alacak yüzünden karakolluk olmuştu.

Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, "Darp edildim" demişti. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, " Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" karşılığını vermişti. İkili, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Zeynep Kadıoğlu, geçen hafta bir kez daha suç duyurusunda bulunmuştu. Okan Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında sosyal medya fenomeni B.C.'nin de olduğunu belirtmişti. Zeynep Kadıoğlu, eski eşi Okan Karacan'ın sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını söylemişti.



Dün akşam ise Okan Karacan, eski eşi, eski kayınvalidesi Emine Hanım ve eski baldızı Zeynep Hanım'la tartıştığı iddia edildi. Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, karakola giderek, Karacan'ı şikayet etti. Gözaltına alınan komedyenin, daha sonra adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı. Karacan'ın eski baldızının burnunun kırdığı ve eşi ile kayınvalidesini ise darp ettiği de iddia edildi.