Oje süren Gökhan Türkmen'den flaş açıklama!

Oje süren ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'den flaş açıklama! İşte detaylar...

Gökhan Türkmen, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Kızlarıyla Hupalupa Eğlence Merkezi'nde zaman geçiren Türkmen, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak yeni single heyecanını dile getirdi.

 

19 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenleyeceği konserine hazırlandığını belirten sanatçı, o gün yeni single'ını sevenleriyle birlikte söyleyerek duyuracağını açıkladı. Ayrıca sosyal medyada paylaştığı tırnaklarındaki oje ile ilgili sorulara "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" şeklinde cevap verdi.

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