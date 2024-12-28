Oğuzhan Uğur: Bir kızım olmasını çok isterdim

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın FÜG programının yeni bölümü yayınlandı. Oğuzhan Uğur’un konuk olduğu programda ünlü sunucu ve yapımcı, hafızasını kaybettikten sonra kendini bulduğu ülkede başkan oldu.

Okyanusun ortasındaki 12 bin kişilik adanın başkanı olduğu FÜG dünyasında, eğitimden adalete, teknolojiden kültüre kadar birçok konuda yaptığı seçimlerle bir ütopya kuran Oğuzhan Uğur, ilginç seçimleriyle de dikkati çekti. Oğuzhan Uğur, evli ve çocuklu bir başkanı canlandırdığı oyunda, "Bir kızım olmasını çok isterdim" itirafında bulundu.

Oyun içeriğinde hayali ülkenin yakınlarında savaş olan bir ülkeden kaçmak isteyenlerle ilgili bir karar aşamasında olan Oğuzhan Uğur, “Hemen bir denetim tesisi kurulmasını ve almayı teklif ederdim. Kimin geldiğinin denetlendiği, aileleri, suç işlememiş insanları kabul ederdim” diye yanıt verdi.

“Robot Sofia’ya seks değil para sorardım”

“Rüyalarında Robot Sofia ile konuşuyorsun ve onunla üç konu konuşma imkanın var: aşk, para, seks. Hangisini konuşurdun?” sorusunu yanıtlayan Oğuzhan Uğur, “Gün içinde uyuduğum ve güne devam edeceğim için seks konuşmazdım para konuşurdum” diyen Uğur, ona “12 bin kişiyi aynı anda refaha kavuşturmak için ne yapmalıyım derdim” diye konuştu. Zaman zaman sorular karşısında esprili yanıtlar da veren Oğuzhan Uğur, top modelle yemeğe çıkmak konusunda bir siyasetçi olarak vereceği karar hakkında “Top modelle bir anlaşma imzalamak üzere kabul ederim ben bir siyasetçiyim sonuçta. Her gün yaşlı göbekli amcalarla da flört ediyorum, tabii ki kabul ederim” dedi.

Kendine şefkat verebilmek; şefkatli, lider, gülümseyen ve mizahı kurabilen bir otorite ve kaos ile iyileştirmek geri bildirimlerini alan Oğuzhan Uğur, “Gökhan senin programında olmak zorunda değil olmak istediğim kişiyim. Kendimi başka bir yerde buldum. Program süresinde bile olsa farklı hissettim” dedi.